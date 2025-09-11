הדרכת רבי נחמן – על מה מתפללים בראש השנה?

התעוררתי... עוד שבוע וחצי ראש השנה, מה חשוב שאדע?

רבי רחמן מסביר בפשטות על מה מתפללים, ומה מטרת התפילות בר"ה, ונביא כמה קטעי תפילה, שמגלים את סודו של היום הקדוש.

# הצהרה – אני יודע שהקב"ה הוא מלך העולם:

"וְיֹאמַר כָּל אֲשֶׁר נְשָׁמָה בְּאַפּוֹ:

ה' אֱלֹקֵי יִשְׂרָאֵל - מֶלֶךְ! וּמַלְכוּתוֹ - בַּכֹּל מָשָׁלָה!".

"וְיֵדַע כָּל פָּעוּל כִּי - אַתָּה פְעַלְתּוֹ! וְיָבִין כָּל יְצוּר כִּי - אַתָּה יְצַרְתּוֹ".

# להודיע לכל העולם 'יחוד' השם – המלך יחיד של העולם.

לחדד את ההכרה, שהקב"ה מולך בעולם – לבדו, ו'אין עוד מלבדו':

אין לעולם עוד מלך, ואני רוצה לגלות מלכותך לכל באי עולם:

"וְתִמְלֹךְ אַתָּה ה' לְבַדֶּךָ עַל כָּל מַעֲשֶׂיךָ".

"וְתִמְלֹךְ אַתָּה ה' - לְבַדְךְ! עַל כָּל הָעוֹלָם כֻּלּוֹ - בִּכְבוֹדֶךָ".

אני מבין, שאני צריך לעשות רק את רצונך - רצון המלך! ולוותר על רצונותי שלא לרצונך.

# קבלת מלכות ה' – בכל הדורות מאז ומעולם, וגם עכשיו אני ממליך אותך:

"שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" – מלכותך בשמים ובארץ ובכל העולמות, ועל כן:

"לדור ודור המליכו לאל, כי הוא לבדו מרום וקדוש".

# גילוי היראה והפחד – מלעבור על רצון המלך:

אין רצוני לפחד מאף מחבל טיל או אזעקה, רק ממך - מלך העולם, כמו האמרה הידועה:

שמי שמפחד מאחד, לא מפחד – מאף אחד!

ולכן, בבקשה תכניס בי יראה ממך:

"וּבְכֵן תֵּן פַּחְדְּךָ ה' אֱלֹקֵינוּ עַל כָּל – מַעֲשֶׂיךָ! וְכוּ' וְיִירָאוּךָ כָּל הַמַּעֲשִׂים".

"וְאֵימָתֶךָ - עַל כָּל מַה שֶּׁבָּרָאתָ וְכוּ'".

# קבלת מלכות ה' - מיראה:

המלכת המלך נעשית קודם מתוך יראה, וגורמת לעשות רצון המלך:

"וְיַעֲשׂוּ כֻלָּם אֲגֻדָּה אַחַת לַעֲשׂוֹת רְצוֹנְךָ".

# הידיעה – שלפעמים מלכות ה' נמצאת בהסתרה:

אני זוכר שלפעמים מלכותך בהסתרה, ולא גלויה לעין, בבחינת:

"תִּקְעוּ בְּחֹדֶשׁ שׁוֹפָר בַּכֶּסֶה לְיוֹם חַגֵּנוּ" - 'בַּכֶּסֶה' דַּייְקָא, לְשׁוֹן - סָתוּם וּמְכֻסֶּה.

# בקשתי - שתתגלה ותמלוך בגלוי על העולם:

אני מבקש שתגלה מלכותך לכל העולם, על כן:

"הופע בהדר גאון עוזך, על כל יושבי תבל ארצך" (ליקוטי הלכות, או"ח, ר"ה, הל' ו').

# אני מאמין – שעינייך צופות עלי בכל מקום שאני נמצא:

היום אני זוכר, שעינייך צופות עלי בכל מקום וזמן, ואי אפשר לברוח ממך, בבחינת:

"אִם אֶסַּק שָׁמַיִם וְכוּ' וְאַצִּיעָה שְׁאוֹל וְכוּ' וּכְמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר, בְּכָל מָקוֹם עֵינֵי ה' צוֹפוֹת טוֹבִים וְרָעִים" ולכן בקשתי:

"אַל תַּסְתֵּר פָּנֶיךָ מִמֶּנִי... בְּחִינַת: יָאֵר ה' פָּנָיו אֵלֶיךָ".

# למרות שחטאתי השנה – רצוני לעשות רצונך.

לא רציתי לחטוא ולהתרחק ממך, רק שיצרי הרע שכנע אותי בכל מיני דרכים, שאשכח שאתה משגיח עלי כל רגע, וזה:

"נִתְעוּ וְנָבוֹכוּ הַתּוֹעִים עַד שֶׁנִּתְרַחֲקוּ - כְּמוֹ שֶׁנִּתְרַחֲקוּ".

# היום אתה פוסק את דיני לשנה הקרובה:

וזה: "עֵינֵי ה' אֱלֹקֶיךָ בָּהּ מֵרֵאשִׁית הַשָּׁנָה וְעַד אַחֲרִית שָׁנָה".

# האמונה בהשגחה פרטית – כנגד הבחירה:

יש לי בחירה חופשית בכל רגע, אך, אני מאמין בהשגחתך הפרטית עלי בכל רגע, כי אתה:

"צוֹפֶה וּמַבִּיט וּמַשְׁגִּיחַ, עַל כָּל אֶחָד וְאֶחָד בִּפְרָטִיּוּת, כְּפִי - מְקוֹמוֹ וּשְׁעָתוֹ וְעִנְיָנוֹ".

ואני רוצה לשוב אליך, ולדבק - בך ובתורתך (שם, הל' יו"ד, הל' ריבית, ה').

# אני בא אליך עכשיו – כדל ורש:

דופק בדלתך ורוצה לחזור אליך, אני נשען ובוטח ברחמיך וחסדך הרבים:

"כִּי עִם ה' הַחֶסֶד, וְהַרְבֵּה עִמּוֹ פְדוּת".

# רצוני ברגע זה, יכריע את דיני לכף זכות:

בראש השנה, הקב"ה שופט את האדם:

"באשר הוא שם"! אף אם – כל השנה חטא!

רצוני עתה לשוב אליך, ואתה ברחמך תכריע את דיני לכף זכות, אני מקבל על עצמי קבלה קטנה שתוכיח שרצון ליבי לשוב אליך.

# עיקר התשובה - תקיעת שופר:

עכשיו אני שב אליך וקורא לך ללא קול, כי תקיעת שופר נחשבת צעקה קדושה בלי קול, והיא תחילת התשובה, בבחינת:

"מִמַּעֲמַקִּים קְרָאתִיךָ ה', ה' שִׁמְעָה בְקוֹלִי וְכוּ'".

תקיעת השופר מוכיחה שרצוני:

"לָשׁוּב מִכָּל הַמְקוֹמוֹת רָעִים" - שהייתי בהם השנה.

# החזרת המלכות והכבוד למלך הכבוד:

כשחטאתי ועשיתי רצוני, המעטתי את כבודך עבור כבודי, ועכשיו אני רוצה להחזיר ולהעלות לך את המלכות דקדושא, ומזכירים זאת כמה מה פעמים בתפילות ר"ה:

"וְתִמְלֹךְ אַתָּה ה' וְכוּ' מְלֹךְ עַל כָּל הָעוֹלָם כֻּלּוֹ בִּכְבוֹדֶךָ בְּחִינַת מֶלֶךְ הַכָּבוֹד".

כל מטרת התפילות בר"ה – להחזיר לקב"ה את הכבוד והמלוכה!

# התיקון לחטאי: העלאת כבודו של הקב"ה - מלך העולם:

כמה שאתאמץ יותר להעלות בר"ה את כבוד ה', כך יותר אצליח לתקן את מה שפגמתי בכבוד ה', ומהיום אני מבקש לשוב אליך ולהיכלל בכבוד דקדושה, ואומר מוהרנ"ת בליקוטי הלכות (חו"מ, הל' חובל בחברו, ג') שאזכה:

"לְגַדֵּל וּלְכַבֵּד שְׁמוֹ יִתְבָּרַךְ מֵעַתָּה בְּתוֹרָה וּתְפִלָּה וּמַעֲשִֹים טוֹבִים, אָמֵן!

כתיבה וחתימה טובה לכלל ישראל, אמן!