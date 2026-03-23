כיכר השבת
משא מטלטל | האזינו

האצבע המאשימה; הגר"ש אלתר בדברים נוקבים על ההרס בקהילת גור בערד 

בטיש 'לחיים' שערך  ראש הישיבה הגה"צ רבי שאול אלתר, בהיכל בית מדרשו הגדול בירושלים, התייחס בדם ליבו לנפילות הקשות בקהילת גור בערד, וכלשונו 'אצל אחינו' | בדבריו המשיל את האזעקות לרעמים שנועדו 'לפשט עקמומיות שבלב' וקרא לקהל: 'אל תתעסקו בטפל, הקב"ה מדבר איתנו אחרת' | האזינו לדברים המלאים (חסידים)

להפנות את האצבע המאשימה – אבל לתוכינו אנו: ראש הישיבה הגה"צ רבי שאול אלתר התייחס אתמול (א') לאירועים הקשים שהתרחשו במוצ"ש בקהילת גור בערד, שם נפצעו רבים בעוד רבים אחרים סובלים מפגיעות קשות בבתיהם וברכושם. את הדברים אמר במעמד 'לחיים' שערך בבית מדרשו הגדול לרגל שמחת הנחת תפילין אצל אחד מחסידיו.

ראש הישיבה הזכיר את דברי חז"ל "לא נבראו רעמים אלא לפשט עקמומיות שבלב", כשהוא שם דגש על המילה 'אלא', כלומר שזו תכליתם העיקרית של הרעמים. "אך היום", אמר, "אנו פחות שומעים ופחות מקשיבים לרעמים. ואם כך, הקב"ה מדבר איתנו אחרת, באמצעות אזעקות שאמורות לפשט את העקמומיות שבלב. הקב"ה מדבר אלינו, ואנו צריכים להקשיב".

הגר"ש אלתר בדבריו לאחר הנפילות בערד (צילום: מכון דבר אמת)

בנוסף, אמר שבימים אלו בעיקר אין זה ראוי להפנות את האצבע המאשימה לגורם כזה או אחר, אלא להפנות את האצבע המאשימה כל אחד בתוכו. ולא להתעסק בענינים הטפלים מסביב.

6
אמת לאמיתה אשריו שעדיין יש מישהו שאומר את האמת
חי
5
לא הבנתי, מישהו יכול להסביר?
טט
4
ב'ה שיש עדיין אנשים גדולים עם ראייה צלולה.
אורח לרגע
3
ככה נראה רבה אמיתי
אלמ
2
איש אמת.
כמה נכון.
1
האם כבוד האדמו"ר פירט . האם הוא דיבר על קדושת החיים וכל אחד חייב לשמור על חייו ולהיכנס למקום מוגן ? האם הוא הדגיש שאין לאף אחד זכויות כה רבות שיגנו עליו ויעשו לו ניסים.
נתן

