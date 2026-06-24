כיכר השבת
העתירו בתפילות

הפרופסורים המליצו; הרבי הנערץ מלונדון עבר הבוקר הליך רפואי מורכב בניו יורק

במהלך ביקור שמחה בארצות הברית: האדמו"ר מויז'ניץ לונדון אושפז הבוקר בבית החולים במנהטן, שם עבר ע"פ החלטת הפרופסורים הליך רפואי נוסף כדי להקל על מצבו הבריאותי • בשנה שעברה עבר הליך דומה שהוגדר בהצלחה • הציבור נקרא להעתיר בתפילה לרפואתו השלימה (חסידים)

האדמו"ר מויז'ניץ לונדון (צילום: באדיבות המצלם)

האדמו"ר מויז'ניץ לונדון השוהה בימים אלו בארה"ב, לרגל שמחת נישואי נכד חמיו האדמו"ר מקאלוב לרפואה שלימה, עם הכלה נכדת אחיו הגדול, האדמו"ר מויז'ניץ מונסי, אושפז הבוקר בבית החולים במנהטן, לקראת טיפול רפואי מתוכננת בראשו, וזאת לאחר שנחלה לפני מספר שנים במחלה הקשה.

האדמו"ר נחת בארה"ב ביום ראשון, במהלך הימים האחרונים ניצל האדמו"ר את הזמן ועבר סדרת בדיקות שגרתיות ומעקב בבית החולים, זאת בהמשך לפרוצדורה רפואית מורכבת שעבר באותו מקום בדיוק לפני כשנה, אשר ברוך השם הוגדרה כהצלחה גדולה וסייעה לו רבות מבחינה בריאותית.

לאחר בחינת ממצאי הבדיקות האחרונות, החליטו הרופאים והפרופסורים הבכירים המלווים את האדמו"ר כי מומלץ ונכון לבצע הליך רפואי נוסף באותו האזור כדי להקל על תסמיני מחלתו ולחזק את בריאותו.

הבוקר, מיד לאחר תפילת שחרית עם הנץ החמה, יצא האדמו"ר מבית האכסניה במונסי לעבר בית החולים במנהטן, שם עבר את ההליך הרפואי.

על פי התוכנית הנוכחית, האדמו"ר צפוי להישאר בניו יורק למשך כשבוע נוסף לצורך התאוששות, מעקב רפואי ומנוחה, ולאחר מכן ימריא בחזרה לביתו ולמרכז החסידות בלונדון.

כלל ישראל מעתירים בתפילה ובתחנונים לרפואתו השלמה של רבי דוד בן סימא מירל, בתוך שאר חולי עמו ישראל.

מנהטןלקיים בנו חכמי ישראלהאדמו"ר מויז'ניץ לונדון

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