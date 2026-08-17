הערב (שני) ומחר (שלישי) יציינו את יום ההילולא ה-14 של האדמו"ר משומרי אמונים זצ"ל, בעל ה'חוקי חיים'.

במהלך יום ההילולא צפויים להנהור המוני בית ישראל להעתיר לישועה ורחמים על קברו השוכן במרומי הר הזיתים, כפי שהרבי זצ"ל בעצמו התבטא בימי חייו, כי ביום ההילולא הצדיק הוא ה'בעל הבית' בשמיים, והוא פורץ את חומות הברזל החוצצות בין הזקוק לישועה לבין פועל הישועות.

בדברי קודשו התבטא האדמו"ר זצ"ל והסביר: "כתוב 'צדיקים אין להם מנוחה - לא בעולם הזה ולא בעולם הבא'. הרי אין זה מן ההיגיון, לאחר שאנו יודעים שצדיק בעולם הבא מקומו מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה בגן עדן; אם כן, על מה נאמר 'אין להם מנוחה בעולם הבא'? אלא צדיק שבעולם הזה לא נח והפקיר את עצמו לפעול ישועות עבור כלל ישראל, גם בעולם הבא לא נותנים לו לשבת במנוחה, אלא להמשיך לפעול ישועות עבור עם ישראל. וביום ההילולא, כאשר באים לציון, עוזב הצדיק את כל תענוגי עולם הבא ويורד לזה העולם ממש כדי לפעול ישועות".

לקראת עלית ההמונים, שתימשך לאורך כל הלילה והיום, הושלמו ההכנות הלוגיסטיות הנרחבות. כוחות הביטחון והמשטרה נערכו מבעוד מועד לאבטח את כל אזור ההר וכבישי הגישה אליו.

במקום הוקמה סככת ענק לטובת ציבור המתפללים, הוכשרו מתחמים מיוחדים וגישה מותאמת לנשים, והוקמו אוהלי רווחה בהם תוגש סעודת הילולא רבתי לצד כיבוד קל ושתייה קרה לאלפי העולים.

המוני המתפללים יעתירו בתפילה מתוך אמונה כי "מה כאן עומד ומשרת – אף שם עומד ומשרת", וכפי שהבטיח הרבי הקדוש זצ"ל כי ביום הילולתו מחויבים בשמיים למלא את כל בקשות הצדיק, וכי ביום זה הוא עומד על קברו, "מפזר" מתנות ופועל ישועות גדולות.

זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, ונוושע מהרה בבני, חיי ומזוני רוויחי וכל טוב.