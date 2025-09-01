מכבי שירותי בריאות ממשיכה בפעילותה למען בריאות הציבור הישראלי בכל רחבי הארץ, ויצאה ביוזמה בלעדית על מנת לעודד את הפסקת העישון גם בקרב בחורי הישיבות: הרצאות בנושא נזקי עישון ואפשרויות הגמילה הועברו ללא עלות בתוך הקעמפים של הישיבות ברחבי הארץ.

מי שהעבירו את הסדנאות הם שניים ממנחי הסדנאות לגמילה מעישון במכבי, שהם עובדי מכבי: ר' נחמן ניימן - שמוכר שנים רבות כמוביל שירות של מכבי במודיעין עילית, ור' מאיר גרוס - סגן מנהל מרחב כרמיאל משגב במכבי.

חשוב לציין כי מכבי מפעילה סדנאות לגמילה מעישון עבור חברי הקופה בכל רחבי הארץ. סדנאות אלו כוללות סדרת מפגשים, ומבוססות על טיפול קוגניטיבי-התנהגותי בשילוב עם טיפול תרופתי (למעוניינים), ואינן מסתכמות במפגש בודד. בנוסף, מכבי מציעה גם מוקד טלפוני ייעודי לגמילה מעישון, וכן תוכנית טיפולית אישית במסגרת מרפאת הרופא המטפל, הכוללת ליווי מקצועי, ייעוץ תרופתי ותמיכה לאורך כל תהליך הגמילה.

עם זאת, מתוך רצון להעביר את המסרים המרכזיים והעצות החשובות לגמילה מעישון גם בקרב בני הישיבות, פעלו במכבי בשיתוף עם אנשי מקצוע על מנת לרכז את עיקרי התכנים ולהתאימם למסגרת הקעמפים – במסגרת הרצאת הסברה חד-פעמית, שסיפקה למשתתפים כלים ראשוניים וחשיבה מעמיקה על הדרך להיגמל מעישון בצורה נכונה ומושכלת.

בהרצאות שמעו הבחורים על אחוזי העישון בגיל צעיר ועל העובדה שרבים מודים כי התחילו לעשן בגיל צעיר וככל שהתבגרו הגמילה הייתה קשה יותר עבורם. בהמשך נחשפו לחומרים שמכילים הסיגריות ולמחלות הרבות שבאות בעקבות כך. בהרצאה הועברו גם כלים מעשיים ועצות למניעה וגמילה מעישון, כשהמרצים מזמינים את המעוניינים ליצור קשר עם רופא משפחה על מנת שיפנה אותם לסדנאות המלאות ולייעוץ מותאם.

"אם עד היום העברנו את הסדנאות בעיקר לאנשים בוגרים יותר שכבר מעשנים והסדנא בשבילם היא למטרת הפסקת עישון, הפעם זו הייתה הרצאה שעסקה בעיקר במניעה ובהסבר למה לא כדאי להתחיל לעשן", משתף ר' מאיר גרוס. "זו פריצת דרך נוספת בפעילות הענפה של מכבי לטובת העלאת המודעות לנזקי העישון".

אירית מנטש, ממונה על תחום גמילה מעישון במכבי: "הפעילות של מכבי בכל הקשור לעידוד הפסקת עישון, פועלת כל השנה לטובת כלל חברי מכבי באמצעות סדנאות, ליווי מקצועי ותמיכה מקיפה. העברת המסרים הללו בתוך הקעמפים של בני הישיבות יכולים לסייע בעדם להימנע מכך כבר בגיל צעיר ובכלל לא להתחיל לעשן. זו המטרה שלנו – לשמור על בריאות חברי מכבי וכך נמשיך".