ילדה חרדית ממודיעין עילית נפטרה משפעת; "הייתה בריאה"

במשרד הבריאות מעדכנים לפני זמן קצר (שלישי) כי ילדה בת 10 ממודיעין עילית, נפטרה משפעת, זהו מקרה התמותה הראשון השנה משפעת שדווח למשרד.

הילדה רעכיל היגר ע"ה, הייתה בריאה ומחוסנת בחיסוני השגרה, סבלה ממחלת חום וכאב גרון והגיעה במצב החייאה לבית החולים - שם נפטרה.

הוריה של הילדה דיווחו על מחלת חום וכאב גרון מהם סבלה הילדה טרם הגעתם לבית החולים. הילדה, בריאה בדרך-כלל ומחוסנת בחיסוני השגרה, לא הייתה מחוסנת כנגד שפעת.

במשרד הבריאות מזכירים כי תחלואת השפעת בישראל חצתה רף אפידמי: כלומר חולה אחד מדביק יותר מאדם אחד.

משרד הבריאות ממליץ על התחסנות כלל האוכלוסייה מגיל ששה חודשים ומעלה – בדגש על גילאי 65 ומעלה וחולים כרוניים (חולים במחלה נילוות כמו סוכרת, מחלות לב, מחלה ריאתית, אי ספיקת כליות, ממאירות) וילדים עד חמש שנים.

אמש דיווחנו כאן ב'כיכר השבת', על האבל בעיר מודיעין עילית ועל קהילת חסידי ויז'ניץ, עם היוודע דבר מותה הפתאומי והמצער של הילדה רעכיל היגר ע"ה, בת ה-11, תושבת שכונת ברכפלד - זו הילדה שנפטרה כאמור מהשפעת. האסון הנוכחי מזעזע במיוחד בשל רצף האירועים הבלתי נתפס שפקד את המשפחה.

הטרגדיה מקבלת מימד קשה במיוחד בשל העובדה כי מותה של הילדה התרחש יממה בלבד לאחר שאביה קם מ'שבעה'.

שבוע קודם לכן נפטר בשיבה טובה סבה, הרב נח היגר ז"ל מחסידי ויז'ניץ בבני ברק. האב הספיק לשבת 'שבעה' על אביו, אך זמן קצר לאחר סיום ימי האבל על ראש המשפחה, פקד את הבית אסון נוסף, בלתי נתפס, בפטירתה הפתאומית של בתו הצעירה.

מסע הלוויה הלילי והכואב התקיים אמש, והיא נטמנה בבית העלמין בעיר אלעד. המשפחה, שזה עתה יצאה מימי אבל, נאלצת להתמודד עם משבר נוסף בלתי נתפס והיא זקוקה לרחמי שמיים מרובים.