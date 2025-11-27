העור שלך הוא הסיפור שלך

משהו קורה לנו בגיל שלושים. יחד עם בלונים על התקרה וילדים קטנים שמחבקים אותנו בידיים דביקות מעוגת יומולדת, העור שלנו מתחיל לאותת על עייפות החומר. אנחנו מספרות לעצמנו שכנראה מדובר באשמת העומס והג'ינגול בין בית, משפחה ועבודה אבל מסתבר שהפעם זה לא קשור אלינו או למשהו שאנחנו עושות לא נכון.

אז אם כבר הגעת לגיל שלושים או שאת מתקרבת ליום הגדול, הכתבה הזאת בשבילך. אם את עדיין בשנות העשרים - הכתבה הזאת גם בשבילך, כדי שתשארי זוהרת ורעננה גם בעתיד הקרוב והרחוק. מגיל שלושים העור שלנו מתחיל להשתנות: קצב הייצור של הקולגן, האלסטין והחומצה ההיאלורונית – שלושת המרכיבים שאחראים על מראה צעיר, מתוח וזוהר – הולך ופוחת. התוצאה היא עור דק יותר, יבש ורפוי, עם פחות חיוניות וברק טבעי. זה לא תהליך שקורה ביום אחד, אלא שינוי הדרגתי שכולנו עוברות, ולכן זה בדיוק השלב להתחיל לתמוך בעור עם טיפולים שמחזירים לו את היכולת הטבעית להתחדש ולהיראות במיטבו. זה המקום להתוודות. מעולם לא התחברתי לתחום ההזרקות וטיפולי היופי. אני מאמינה בגישה הטבעית ובשימור הנתונים שהקב"ה נתן לנו. אבל העור שלי אמר את שלו ולאחר תקופה בה הרגשתי שהעור נראה עייף ויבש החלטתי שהגיע הזמן להחזיר לו את הברק והחיונית הטבעית באופן יסודי ומקצועי. העור שלנו הוא לא סתם קליפה. הוא משקף את המסע הפנימי שלנו בעולם ויש לו תפקיד חשוב מאד ביום יום שלנו. הוא עובד עבורנו 24/7 ולכן יש לשמור עליו ולטפח אותו כדי שהוא יספר את הגרסה הטובה ביותר שלנו. בשורה לחולי סוכרת: משחה חדשה תחסוך את הצורך בזריקות הכואבות אריה רוזן | 26.11.25 בואו יחד איתי לסיור בקליניקת סקין המסע לחיפוש המקום הנכון ביותר עבור העור שלי הוביל אותי לקליניקת סקין במודיעין, וכבר מהרגע שנכנסתי אל המקום הרגשתי שהגעתי למקום הנכון. המקום מעוצב בסטייל אירופאי ובינלאומי ונותן הרגשה סופר מפנקת ומושקעת שמשדרת: בשבילנו את במרכז ובריאות העור שלך היא במקום הראשון.

אז מה זו בעצם קליניקת סקין ומה מיוחד דווקא בה?

סקין הוקמה ע"י ד"ר אמיר זרח- ממובילי הרפואה האסתטית בישראל והאחיות היזמיות חני רימר ורייצ'ל אלבז בחזון משותף ומתוך אמונה שטיפול נכון של העור הוא המפתח ליופי טבעי ובריא. יחד הם פועלים במטרה משותפת - לחבר בין חדשנות רפואית, טיפוח הוליסטי ותחושת יוקרה, כדי שכל אישה תוכל לעבור מסע אישי שמשמר את היופי הטבעי שלה. החזון שלהם עובר כנרטיב בכל פרט בקליניקה המושקעת - החל מהציוד והפורמולות המתקדמות ביותר בעולם, דרך רופאים, דרמטולוגים וצוות מומחים מסור ועד לחלל היוקרתי שעוצב כדי לייצר עבור הלקוחות חוויה הוליסטית שלמה של פינוק וטיפוח בסטנדרט בינלאומי.

הטיפול בסקין מתחיל בפגישה אישית עם רופאה מהצוות כדי להתאים לכל אחת את הטיפול המדויק עבורה וממשיך במסע מפנק שהעור שלנו עובר כדי לחזור לגרסה הטבעית ביותר שלו.

מהי רפואה רגנרטיבית?

ד"ר זרח מסביר על השינוי שעובר עולם הטיפוח והיופי בכל העולם ונכנס גם אלינו: "הקב"ה נתן לכל אחד ואחת נתונים אישיים שהופכים אותו למי שהוא - החל מנתונים חיצוניים ועד פנימיים. דווקא בדור שלנו שמוצף בשפע, בחיצוניות ובזוהר מזויף, אנחנו מתחילים לחזור אל המקורות, אל הפשטות, הטבעיות והאותנטיות. כמו בכל תחום גם בעולם הביוטי אפשר לראות יותר ויותר נשים שמעדיפות לשמור על מראה טבעי ואותנטי מאשר מילוי, שינוי והוספות. הרפואה הרגרנטיבית מבוססת על עיקרון פשוט: במקום "להכניס" לגוף חומרים שממלאים או משנים את הפנים – מעודדים את הגוף עצמו לחדש ולהחיות את התאים באופן טבעי.

סקין הוקמה ע"י ד"ר אמיר זרח- ממובילי הרפואה האסתטית בישראל ( צילום: יח"צ )

מה זה אומר בפועל? במקום למלא את החוסר בחומרים ששומרים על העור מתוח, חיוני וזוהר, ברפואה הרגנרטיבית משתמשים בחומרים ובטכנולוגיות שמעוררים את התאים עצמם "להיזכר" איך לייצר את המרכיבים האלה באופן טבעי.

אצלנו בקליניקה התהליך מורכב מכמה שלבים וכמה סוגי חומרים: חומרים ביוסטימולטוריים שמעודדים את התא לעבוד טוב יותר ולחדש את עצמו, ביו־רגנרטיביים שמתקנים את פעילות התא ומחזירים אותו להתנהג כמו תא צעיר, וחומרים מלחלחים שמספקים לחות עמוקה מבפנים. לצד החומרים, אנחנו משתמשים גם בטכנולוגיות מתקדמות כמו לייזרים, אולטרסאונד, גלי רדיו, פוטותרפיה ועוד – שמגבירים את תהליך ההתחדשות ומאפשרים להגיע לתוצאה הדרגתית ועוצמתית.

מתוך היכרות עמוקה עם עולם היופי והטיפוח, בנינו פרוטוקולי טיפול ייחודיים שמשלבים בצורה אופטימלית בין סוגי הטיפול והוחומרים השונים. זאת הסיבה שהתוצאות שלנו מצד אחד טבעיות מאוד ומצד שני- מביאות את העור למצב האופטימלי ביותר. השיטה הייחודית מביאה אלינו לקוחות מכל הארץ שבאות לחוות חוויה מיוחדת ומפנקת עם תוצאות מדהימות".

שלושה יסודות – טבעיות, חדשנות ומקצועיות

רייצל אלבז – קוסמטיקאית פרא רפואית, אחת האחיות המייסדות מספרת על היסודות המנחים עליהם מושתתת הקליניקה: "היסוד הראשון הוא טבעיות. אנחנו מעצימים את היופי הטבעי ושימור תווי הפנים הייחודיים לכל מטופלת. יחד עם זאת, אנחנו דוגלים בחדשנות לאורך כל הדרך ולכן משתמשים במכשור ובפורמולות המתקדמות ביותר בעולם טיפוח העור. וכמובן- מקצועיות בכל תחום. זאת הסיבה שאנחנו מקפידים להעסיק בכל המחלקות שלנו צוות מיומן של רופאים, דרמטולוגים וקוסמטיקאיות רפואיות מהשוררה הראשונה שמלווים כל מטופלת לכל אורך הדרך".

מה סקין מציעה?

סקין מורכבת משלוש מחלקות מרכזיות.

המחלקה הראשונה עוסקת בטיפולים אסתטיים בהובלתו של ד"ר זרח וכוללת הזרקות, טיפולי אנטי אייג'ינג, טיפולי מתאר פנים בצורה עדינה ושקופה, טיפולי עיניים ושפתיים וטיפולים רג'נרטיביים – הדור החדש של הטיפולים, שמבוסס על חומרים ביוסטימולטוריים וביו־רגנרטיביים המעודדים את הגוף לתקן ולחדש את עצמו מבפנים .כל טיפול מותאם אישית לאחר אבחון יסודי, מתוך הבנה שאין שניים עם עור זהה – ולכן אין טיפול אחד שמתאים לכולן.

המחלקה השניה עוסקת בטיפולים קוסמטיים בהובלתה של רייצ'ל אלבז. המעניקים מראה זוהר ומעצימים את היופי הטבעי של כל אחת בשילוב טכניקות קלאסיות, פורמולות באיכות בלתי מתפשרת והמכשור המתקדם בעולם.

הדור החדש של הטיפולים, שמבוסס על חומרים ביוסטימולטוריים וביו־רגנרטיביים המעודדים את הגוף לתקן ולחדש את עצמו מבפנים ( צילום: יח"צ )

המחלקה השלישית היא גולת הכותרת של הקליניקה והיא לא קיימת בשום מקום אחר בארץ: סקין Journeys. המסע אל העור המושלם. טיפולי הסקין Journeys שלנו מביאים את הטכניקות המתקדמות והיעילות ביותר מרחבי העולם בתחום הרפואה הרגנרטיבית. הסקין Journey הינו מסע יופי רפואי ייחודי המורכב מרצף המשלב טיפולי אסתטיקה רפואית וטיפולים קוסמטיים המעניקים חוויה מושלמת לחידוש העור.

הסשן שאורכו מספר שעות מבטיח תוצאות מיידיות שישארו לתקופה ממושכת.

המסעות הטיפוליים של סקין מכילים בתוכם מספר שלבים ומשלבים טיפול של קוסמטיקאית רפואית ורופאה אסתטית. הטיפול בנוי ממספר שלבים שיחד מעניקים לעור מסע אמיתי, משקם מטפח שמגיע אל כל שכבות העור כדי להגיע לתוצאה האפקטיבית ביותר ולחידוש הקולגן הטבעי.

אני לא אספר לכן היום על המסע הקוריאני שאני עברתי כי הרופאה הסבירה לי שמדובר בתהליך הדרגתי ושאת התוצאה המקסימלית ארגיש בעוד שבועיים. אני רק אספר שבמהלך הטיפול כולו שנמשך כשעתיים הרגשתי שהגעתי לספא מפנק ושהעור שלי נמצא בידיים בטוחות.

אולי רק בעוד שבועיים אראה את התוצאה הסופית אבל את השינוי הרגשתי באופן מיידי ומיום ליום העור שלי הופך להיות רך, זוהר ומתוח יותר וזה לא משפיע רק על המראה אלא גם על ההרגשה. כשהעור שלנו מרגיש עייף, זה משפיע על כל הגוף והיומיום שלנו נראה בהתאם.

אני עברתי את המסע שלי בסקין כדי להרגיש חיוניות ורעננות ולהחזיר לעור שלי את הבריאות והרכות הטבעית אבל מצאתי בסקין בית לכל טיפולי האסתטיקה ובריאות העור ברמה שלא נראתה בארץ וברור לי שלא מדובר עבורי במסע חד פעמי.

קליניקת סקין ממוקמת במודיעין במיקום נגיש לכל הארץ, במתחם הקניון החדש ובסמוך לתחנת הרכבת. אני הגעתי אל הקליניקה ברכבת ישירה מתל אביב ובאזור ההמתנה פגשתי נשים מחיפה, מהמרכז ואפילו מבאר שבע. נשים ששמות את הבריאות שלהן במרכז מתוך הבנה שלהשקיע בעור שלנו זה הרבה מעבר ליופי. זו השפעה ישירה על התחושה שלנו ועל איך שכל היום שלנו נראה ומרגיש.

אם גם את מסתכלת במראה ומתגעגעת לאישה שהיית פעם, לעור הזוהר והמתוח ולתחושה הרעננה והבריאה, זה הזמן שלך לקבוע פגישה עם צוות המומחים של סקין ולשים את העור שלך במרכז, כמו שמגיע לו. כמו שמגיע לך.