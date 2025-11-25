הנפטר ה-11: פעוט חרדי כבן שנה שלא חוסן נגד חצבת נפטר היום (שלישי) בעקבות סיבוכי המחלה. מדובר בפעוט שהיה בריא וללא מחלות רקע עד שנדבק בחצבת.

במשרד הבריאות אומרים כי במקרה תמותה זה, כמו מרבית 10 מקרי התמותה האחרים, הנפטרים הם תינוקות בריאים וללא מחלות רקע שלא חוסנו נגד המחלה.

מבית החולים 'הדסה עין כרם' נמסר כי "ביחידה לטיפול נמרץ ילדים נפטר הלילה תינוק בן שנה וחצי אשר הובא לפני כעשרה ימים במצב קשה, עם חסימת נתיב אויר על רקע זיהום קשה. לדברי המשפחה, סבל ממחלת החצבת לאחרונה.

"צוות היחידה לטיפול נמרץ טיפל בתינוק ועשה כל שניתן למענו, אך מצבו הרפואי המורכב התדרדר עד שנאלצו לקבוע הלילה את מותו".

נכון להבוקר, בבתי החולים מאושפזים 14 חולי חצבת - ארבעה מהם מאושפזים במחלקת טיפול נמרץ, שניים ב'הדסה עין כרם' ושניים ב'שיבא - תל השומר'.

משרד הבריאות שב ומזכיר כי חצבת היא מחלה בת מניעה באמצעות חיסון יעיל ובטוח. המשרד מדגיש את חשיבות ההגעה בזמן לקבלת טיפול רפואי עם הופעת התסמינים או חשד להידבקות במחלה.

האזורים המוגדרים כעת ב"התפרצות" של החצבת הם הערים: ירושלים, בית שמש, בני ברק, חריש, מודיעין עילית, נוף הגליל, קריית גת, אשדוד, צפת, נתיבות, חיפה, טבריה, המועצה האזורית מטה בנימין והישוב תקוע.

המלצות לגבי חיסון

מומלץ לכלל הילדים להתחסן בגיל שנה ובגיל שש (במסגרת תכנית החיסונים השגרתית).

במקומות עם התפרצות:

הקדמה של מנת החיסון השנייה לגיל שנה וחצי.

המלצה לחיסון נוסף לתינוקות בגילי 11-6 חודשים באזורי התפרצות וכאשר נוסעים למקומות עם התפרצות.

במקומות בהם ישנה התפרצות של המחלה, ניתן להגיע לטיפות החלב, לקופות החולים ולתחנות ההתחסנות נגד חצבת שהוקמו לצורך תגבור מאמצי ההתחסנות - ללא קביעת תור מקדים.

משרד הבריאות ממליץ למי שאינם מחוסנים וכן, להורים לתינוקות שקיבלו חיסון אחד בגילי 6-11 חודשים, להימנע מהשתתפות באירועים מרובי משתתפים בערים עם התפרצות עקב הסיכון מהדבקה.