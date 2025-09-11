המרכז הרפואי שיבא (תל השומר) שוב רושם הישג מרשים, כאשר על פי הדירוג היוקרתי של "ניוזוויק" וחברת Statista שפורסם ביממה האחרונה הוא מדורג במקום התשיעי ברשימת בתי החולים החכמים בעולם לשנת 2026, מקום אחד גבוה יותר מהשנה שעברה, אז דורג עשירי. זו השנה החמישית ששיבא ניצב בצמרת בתי החולים הטובים והמתקדמים בעולם.

בפסגת הרשימה ניצב בית החולים מאיו קליניק, שברוצ'סטר, ארה"ב, כשבשנה שעברה הוא דורג שני. למעשה, בעשירייה נמצאים שמונה בתי חולים מארה"ב, כאשר רק שיבא ושריטה - בית החולים האוניברסיטאי ברלין שבגרמניה, יוצאים מן הכלל.

הרשימה כוללת בתי חולים חכמים מ-30 מדינות. לארה"ב יש ברשימה 104 בתי חולים, לגרמניה 24, לבריטניה 22, ולצרפת 20. איטליה הכניסה 18 בתי חולים ברשימה ודרום קוריאה 17. כמו ישראל, גם דנמרק ונורבגיה עם חמישה בתי חולים. לאיחוד האמירויות יש שבע נציגויות בדירוג, קפיצה מהשנה שעברה, אז הצליחו להכניס רק שלוש. ללבנון, מקסיקו וקולומביה נציגות אחת בלבד.

בסך הכול, חמישה בתי חולים מישראל התברגו גם השנה לרשימה הכוללת 350 מרכזים רפואיים, בדירוג שנעשה בשיתוף חברת Statista. מלבד שיבא ניתן למצוא בדירוג גם את איכילוב במקום 125, הדסה עין כרם במקום 171, רמב"ם במקום 254 ובילינסון במקום 270.

במקביל, ב"ניוזוויק" פורסם גם דירוג בתי החולים המובילים בעולם לשנת 2026 לפי תחומי מומחיות רפואית. לא פחות משישה מרכזים רפואיים ישראלים נכנסו לרשימה; גם כאן שיבא בולט, עם נציגות כמעט בכל אחד מ-12 התחומים.

הדירוג כולל את 300 בתי החולים הטובים ביותר בקרדיולוגיה ובאונקולוגיה, 250 בתי החולים המובילים ברפואת ילדים ו-150 בתי חולים מובילים בכירורגיית לב, אנדוקרינולוגיה, גסטרואנטרולוגיה, רפואת ריאות ואורתופדיה. כמו כן, נכללים בו 125 בתי החולים המובילים בנוירוכירורגיה ובאורולוגיה. השנה הורחבו גם תחומי הנוירולוגיה והמיילדות וגינקולוגיה, וכעת הדירוג כולל 150 בתי חולים בנוירולוגיה ו-125 במיילדות וגינקולוגיה.

בתחום הקרדיולוגיה מדורג שיבא במקום ה-44, הדסה עין כרם במקום ה-169, בילינסון במקום ה-174, רמב"ם במקום ה-217, סורוקה במקום ה-222, ואיכילוב במקום ה-289. ברפואת הילדים הצליח להיכנס רק בית החולים ספרא לילדים בשיבא, שנמצא במקום ה-250. בתחום כירורגיית הלב דורג שיבא במקום ה-102, בתחום הנוירוכירורגיה הוא ניצב במקום ה-56, ובגסטרואנטרולוגיה שיבא בולט במקום ה-35.

בתחום האורתופדיה נכלל בדירוג המרכז הרפואי איכילוב, המרכז הישראלי היחידי ברשימה זו, ודורג במקום ה-100. בתחום האונקולוגיה - שיבא מדורג במקום ה-162, הדסה עין כרם במקום ה-271, בילינסון במקום ה-285 ואיכילוב במקום ה-291.