חומר להכנת בירה

נס בחיפה: התינוק כמעט איבד את הראייה בגלל חומר מסוכן - וניצל ברגע האחרון 

תינוק מהצפון כמעט איבד את מאור עיניו לאחר ששיחק עם חומר מסוכן שניתז לעברו | הרופאים שטיפלו בתינוק אמרו כי מדובר בנס רפואי | בית החולים חוזר ומזהיר את ההורים להרחיק חומרים מסוכנים מהישג ידם של ילדים (חדשות) 

פעוט בן שנתיים, שהובהל למיון עיניים בבית החולים בני ציון בחיפה בתחילת השבוע, ניצל מנזק בלתי הפיך בראייתו לאחר שנכווה בשתי עיניו מחומר רעיל, כך דיווח בית החולים בעיר.

על פי דיווחי ההורים המבוהלים, הפעוט נפגע במהלך משחק ביתי מחומר להכנת בירה ביתית, שניתז לעיניו.

הפעוט אושפז במחלקה וקיבל טיפול דחוף שכלל שטיפות מרובות ובדיקות חוזרות ונשנות על ידי צוות הרופאים בראשות פרופ' ניצה גולדנברג כהן, מנהלת מחלקת עיניים.

בתום הטיפול והבדיקות, קבעה פרופ' גולדנברג כהן כי האירוע הסתיים בנס של ממש. לדבריה, כמות קטנה בלבד של החומר פגעה בעיניו של הפעוט, וזו כנראה הסיבה העיקרית שמנעה נזק קבוע.

מנהלת מחלקת עיניים קראה לציבור להקפיד על כללי זהירות מרביים: "יש להיזהר מאוד בהחזקת חומרים מסוכנים בבית, במיוחד כשעוסקים בהכנת אלכוהול או חומרי ניקוי, ולוודא שהם מחוץ להישג ידם של ילדים קטנים."

הפעוט שוחרר בס"ד לביתו לאחר שלושה ימי אשפוז, כשמצבו הכללי וראייתו תקינים לחלוטין,.

