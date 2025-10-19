קופת חולים מאוחדת מפנה קריאה דחופה להורים להגיע ולחסן את ילדיהם נגד חצבת, לאחר שמשרד הבריאות דיווח על התפרצות מדאיגה של המחלה והתמותה בקרב תינוקות שלא חוסנו.

מאז תחילת ההתפרצות, החצבת גבתה מחיר כבד: 7 תינוקות נפטרו מהמחלה – כולם מתחת לגיל שנתיים, כולם לא היו מחוסנים, וכולם היו בריאים לחלוטין ללא מחלות רקע. במקביל, ילדים מאושפזים בטיפול נמרץ, וחלקם במצבים קשים ביותר הכוללים סיבוכים חמורים של המחלה.

התחלואה מתמקדת בערים ירושלים, בית שמש, בני ברק, מודיעין עילית, נוף הגליל, חריש קרית גת, אשדוד וצפת . משרד הבריאות מעריך שמספר הנדבקים האמיתי גבוה בהרבה מהמקרים המדווחים, כאשר אלפי ילדים עדיין לא חוסנו כלל ונמצאים בסכנה.

החיסונים ניתנים במרפאות המחסנות באזורי ההתפרצות בהתאם לשעות הפעילות וכן במוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת בפריסה ארצית ובערים ללא התפרצות החיסונים ניתנים בטיפות חלב

המוקדים שבהם יינתנו החיסונים בשעות הערב הינם בערים ירושלים, תל אביב, אשדוד, חדרה, חיפה וכרמיאל.

ד"ר שירי ברקן פרל, רופאת ילדים ומנהלת ההתמחות ברפואת ילדים במאוחדת, מסבירה את חומרת המצב: "מקרי התמותה והתפרצות החצבת הנמשכת בחודשים האחרונים בישראל, ממחישים את הסכנה הטמונה במחלה ואת הצורך בהגנה באמצעות חיסון. הנגיף משנה את פעילות מערכת החיסון ומותיר את הגוף חשוף למחלות נוספות במשך חודשים רבים".

חצבת היא מחלה נגיפית מדבקת ביותר, המתבטאת בחום גבוה, נזלת, שיעול ופריחה. הסיבוכים עלולים לכלול דלקת ריאות, דלקת מוח, פגיעה בלב ובכליות, ואף מוות. המחלה מדבקת כל כך, עד שתשעה מתוך עשרה אנשים לא מחוסנים שנחשפים לחולה – ידבקו בה.

ואכן, מאוחדת נתנה מענה גם בימי חג הסוכות. והחיסונים ניתנו ובמרפאות מאוחדת המחסנות נגד חצבת - ברחבי הארץ בערי התפרצות ובמוקדי הרפואה הדחופה (מלר"ד) של מאוחדת שפעלו במהלך כל ימי החג,

מאוחדת נערכה מראש עם החיסונים שניתנו גם בימי החג, כדי לאפשר להורים להגיע בנוחות. אבל המלאכה עדיין לא הושלמה – אלפי ילדים עדיין חשופים למחלה המסוכנת. אני פונה לכל הורה שעדיין לא הגיע: בואו לחסן את הילדים בהקדם. תינוקות שילמו בחייהם, וזו אחריות של כולנו להגן על הילדים ועל כלל הציבור", נמסר ממאוחדת.

במאוחדת הדגישו כי "החיסון זמין, יעיל – ומציל חיים. אנחנו קוראים לכל הורה: אל תחכו, אל תסכנו את ילדיכם. בואו להתחסן עוד היום".

ד"ר ברקן פרל מדגישה את יעילות החיסון: "החיסון נגד חצבת, הניתן בשתי מנות במסגרת חיסוני השגרה, מספק הגנה של כ-97 אחוזים מפני הידבקות. ילדים שלא קיבלו את שתי המנות נמצאים בסיכון גבוה לחלות ולפתח סיבוכים קשים. החיסון לא רק מגן על הילד עצמו אלא גם מסייע לבלום את התפשטות המחלה בקהילה ובכך מגן על תינוקות, חולים כרוניים ואחרים שאינם יכולים להתחסן".

משרד הבריאות ממליץ לכל הילדים להתחסן בשתי מנות: בגיל שנה ובכיתה א'. בערי התפרצות מומלץ להקדים את המנה השנייה, באותם ערים ניתן לחסן תינוקות מגיל חצי שנה עד שנה

ד"ר ברקן פרל מוסיפה: "במקרה של הופעת תסמינים אופייניים כמו חום, שיעול, נזלת, עיניים אדומות ופריחה יש להימנע מהגעה למקומות ציבוריים ולפנות לייעוץ רפואי תוך עדכון הצוות על החשד לחצבת כדי למנוע הדבקה נוספת".

החיסונים ניתנים ובמרפאות המחסנות ברחבי הארץ המצוידות במלאי חיסונים מוגבר

וכן במוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת בערים ירושלים, תל אביב, אשדוד, חדרה, חיפה וכרמיאל

במאוחדת הדגישו כי החיסון זמין, ומציל חיים. "גלו אחריות ובואו לחסן את ילדיכם עוד היום".