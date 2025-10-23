צבר רפואה, בית החולים בבית הגדול בישראל, הודיע השבוע על שני מינויים בכירים חדשים במערך בריאות הנפש. ד"ר טלי שמואלי מונתה למנהלת רפואית של מערך בריאות הנפש, בעוד ד"ר אורה פרנקפורט תכהן כמנהלת מחלקת פסיכיאטריה בבית.

המינויים מגיעים בעת שצבר רפואה ממשיכה להרחיב את שירותיה בתחום האשפוז הפסיכיאטרי הביתי, שירות שזוכה לביקוש גובר בעקבות יתרונותיו הטיפוליים, לצד התרחבות מסיבית באשפוז בית למטופלים מתחומי רפואה רבים אחרים.

החברה, שהוקמה על ידי ד"ר רוני צבר, מפעילה מודל ייחודי של "בית חולים בבית" הפועל 24/7 בפריסה ארצית, עם רופאים ואחיות המעניקים את מלוא הטיפול הנדרש, המעקב והבדיקות שמאושפזים בביתם זקוקים להם. הדבר מהווה חלופה לאשפוז בבית חולים, תוך מתן סביבה ביתית קרובה למטופל, שמסייעת לו בהתמודדותו.

ד"ר שמואלי מביאה לתפקידה ניסיון עשיר בתחום הפסיכיאטריה הצבאית והקהילתית. בתפקידה האחרון שימשה כפסיכיאטרית הארצית של מכבי שירותי בריאות במהלך מלחמת חרבות ברזל. בתפקידה החדש היא תייצג את צבר מול קופות החולים ומשרד הבריאות ותשמש כיועצת עליונה למחלקה הפסיכיאטרית.

ד"ר פרנקפורט, בעלת ניסיון של תשע שנים בפסיכיאטריה, הצטרפה לצבר ב- 2023 מתוך אמונה ביתרונות הטיפול בסביבה הטבעית של המטופל, לאחר שירות בקופת חולים מאוחדת ובמקביל מייעצת לעמותות העוסקות בטיפול בנשים עם הפרעות פוסט-טראומטיות, ועוד.

צבר רפואה מציעה מגוון שירותי אשפוז ביתי, כולל רפואה פנימית, שיקום נוירולוגי ואורתופדי, הוספיס וטיפול פליאטיבי, ואשפוז פסיכיאטרי. השירותים מסופקים באמצעות צוות רב-מקצועי הכולל רופאים, אחיות וצוות פארא-רפואי, והם זמינים למבוטחי קופות החולים בהסדר וכן באופן פרטי.

המודל הייחודי של אשפוז ביתי מאפשר למטופלים לקבל טיפול רפואי מלא בסביבה מוכרת ונוחה, תוך הפחתת הסיכון לזיהומים נוספים ושמירה על איכות החיים. בתחום בריאות הנפש, הגישה זו מאפשרת המשך חיים בסביבה אינטימית ותומכת בתהליך השיקום כבר במהלך האשפוז.

ד"ר ענבל מעין, מנהלת רפואית בצבר רפואה ציינה כי "אנחנו גאים בהצטרפותן של ד"ר שמואלי וד"ר פרנקפורט לצוות הבכיר שלנו. שתיהן מביאות ניסיון עשיר ומגוון שמשלים בצורה מושלמת את החזון שלנו לטיפול רפואי איכותי בסביבה הביתית. המינויים הללו מהווים חיזוק משמעותי למערך בריאות הנפש שלנו ויאפשרו לנו להמשיך ולהוביל בתחום האשפוז הפסיכיאטרי הביתי בישראל, לצד התרחבות משמעותית של שירותי בית חולים בבית עבור כלל סוגי המאושפזים".

טל ספיר, סמנכ"לית המערך הרב מקצועי בצבר רפואה אמרה כי "ההשקעה במערך בריאות הנפש משקפת את ההכרה הגוברת ביתרונות של טיפול פסיכיאטרי בסביבה הביתית. ד"ר שמואלי וד"ר פרנקפורט מביאות איתן מומחיות שתסייע לנו להמשיך ולפתח שירותים חדשניים שמותאמים לצרכים הייחודיים של כל מטופל".