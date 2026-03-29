לילה קשה של אש ותמרות עשן עברה במוצ"ש על ערי הדרום, כאשר מטחי טילים כבדים פגעו פגיעות ישירות במבני מגורים בדימונה ובערד. צוותי מד"א, בשילוב כוחות ארגוני ההצלה המקומיים הפועלים תחת מגן דוד אדום – ארגון ההצלה הלאומי של ישראל – העניקו טיפול רפואי ל-115 פצועים בזירות השונות, מהם 11 במצב קשה, 20 במצב בינוני ו-84 במצב קל. רוב הפצועים סבלו מפגיעות רסיסים או שנחבלו במהלך הריצה למרחבים המוגנים.

הדרמה החלה במוצ"ש סמוך לשעה 19:00, אז התקבלו דיווחים על פגיעה ישירה בלב שכונת מגורים בדימונה. למקום הוזנקו כוחות גדולים של מד"א שפינו לבית החולים סורוקה 31 פצועים ו-23 נפגעי חרדה.

כשלוש שעות לאחר מכן, בשעה 22:15, פגע טיל נוסף במבנה בערד וגרם להרס סביבתי נרחב. לזירה זו הגיעו כוחות מתוגברים שפינו 84 פצועים נוספים. בולטים במיוחד היו מתנדבי סניף 'מד"א-הצלה' החדש בערד, המורכב מחסידי גור, שחנכו את פעילותם הרשמית רק בשבוע שעבר ומצאו את עצמם מטפלים בנפגעים רבים מקרב בני קהילתם ושכניהם מיד עם פרוץ האירוע.

התנדבות זו הינה חלק בלתי נפרד מפעילות ארגון ההצלה הלאומי מד"א, יחד עם ארגוני ההצלה הרבים הפועלים תחתיו ברחבי הארץ.

בזירת הפיגוע בדימונה סיפר פראמדיק מד"א כרמל כהן: "מדובר במספר זירות סמוכות אחת לשנייה. הגענו למקום בכוחות גדולים של אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ואופנועי חירום. במקום היה הרס רב והמולה, הקמנו נקודת ריכוז נפגעים שבה ריכזנו את הפצועים, מיינו אותם והענקנו להם טיפול רפואי. מתוך הפצועים היו ילד כבן 10 ואישה כבת 30 במצב בינוני".

חובש רפואת חירום יקיר טלקר, שטיפל בנפגעים בשתי הערים, שחזר את רגעי האימה בדימונה: "מיד כששמענו את הפיצוץ העוצמתי יצאנו לסרוק. ראיתי הרס בבניין מגורים חד קומתי ופגיעות רסיסים סביבו. כ-15 איש התהלכו בזירה, חלקם סיפרו שהיו במרחב מוגן וחלקם היו בדרך אליו. הם סבלו מחבלות ורסיסי זכוכית". חובש בכיר שי בנימין והחובשת גדות וקנין הוסיפו כי בזירה נשמעו צעקות לעזרה מתוך הבתים: "שמענו צעקות מתוך המבנים שנפגעו, אזרחים סיפרו לנו שדיירים מבוגרים מתגוררים שם. הענקנו טיפול לפצועים שסבלו מחבלות מדממות בראשם".

הזירה בערד הייתה קשה אף היא, כאמור. חובש רפואת חירום ישעיהו רחבי תיאר את המראות: "הגעתי לזירה תוך דקות בודדות וראיתי הרס רב, עשן, זכוכיות מנופצות והמולה גדולה. התחלנו מיד בהענקת טיפול רפואי בנקודת הריכוז שהקמנו".

החובש הבכיר סער שחורי סיפר על רגעי חילוץ דרמטיים: "מבעד להריסות הבחנתי ב-4 פצועים, מהם ילדה בת 4 במצב קשה, פצוע בינוני ו-2 ילדים באורח קל. הם היו מבוהלים וקראו לי לעזרה, רצתי אליהם וסייעתי להם לצאת מההריסות תוך הענקת טיפול מציל חיים".

גם חובש בכיר ריאד אבו אג'ג' תיאר את חומרת המצב: "ראינו זירת פגיעה עם נזק למבנים והרס רב. יחד עם כוחות הביטחון ביצענו סריקות לאיתור נפגעים נוספים, ביניהם ילדים".

שירותי הדם של מד"א סיפקו לבית החולים סורוקה 90 מנות ומרכיבי דם במהלך הלילה כדי לתמוך במאמצי ההצלה.