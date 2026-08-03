איחוד הצלה חנך צי מרשים של 20 אמבולנסים חדשים לארגון

חניכת הצי החדש התקיימה על רקע העמקת המוכנות המבצעית של הארגון לכל תרחיש חירום, ובכדי לסייע בקיצור זמני ההגעה של הצוותים הרפואיים הפרושים ברחבי הארץ.

אלי ביר, נשיא ומייסד איחוד הצלה: "מאז מאורעות השביעי באוקטובר, העולם כולו נוכח לדעת עד כמה חיונית הפעילות של איחוד הצלה בחזית ובעורף. האמון והתמיכה האדירים שאנו מקבלים משותפינו ידידי הארגון מעבר לים, נובעים מהבנה עמוקה של הצרכים בשטח ומההערכה הרבה לרוח ההקרבה של מתנדבינו המסורים. 20 האמבולנסים החדשים הללו הם פרי התגייסות נרגשת של תורמים יקרים שמבינים כי כל שניה קובעת, ובזכותם נוכל להגיע לכל אדם הנמצא במצוקה בשעתו הקשה ביותר. כולנו מודים להם מקרב לב על השותפות במשימת קודש זו.״

פרופסור אהוד דודסון, מנכ"ל איחוד הצלה, הוסיף: "הרחבת וחיזוק צי האמבולנסים של איחוד הצלה הוא נדבך מרכזי בתוכנית העבודה שלנו לקידום המוכנות הלאומית לחירום, לצד שיפור מתמיד של זמני ההגעה שלנו בשגרה. אלפי מתנדבי הארגון מוסרים נפשם למען הערך הנעלה של הצלת חיי אדם והמחויבות שלנו היא לספק להם את הכלים הטכנולוגיים והלוגיסטיים המקצועיים והמתקדמים ביותר עבור מטרה זו.״

20 האמבולנסים החדשים ישתלבו כבר בימים הקרובים במערך המבצעי של איחוד הצלה ברחבי מדינת ישראל.

*קרדיט צילום: איחוד הצלה*