מומחי כללית ממליצים: אלו הפירות המומלצים לצד ארוחת הבוקר

תוספת פרי להפסקת האוכל במסגרת החינוכית היא הזדמנות מצוינת להעשיר את התפריט של הילדים במזון טבעי, המכיל סיבים תזונתיים, ויטמינים, מינרלים ונוגדי חמצון. הסיבים תורמים לתחושת השובע, לתהליכי העיכול ולשגשוג אוכלוסיית החיידקים ה"טובים" במעיים, בעוד הוויטמינים והמינרלים חיוניים לגדילה ולהתפתחות. נוגדי החמצון תורמים למערכת החיסון ולמניעת תחלואה.

פירות מתוקים וצבעוניים הם מזון שילדים לרוב נהנים לשלב בארוחה, ואף נמצא כי חיתוך והגשה אסתטית של פירות מגדילים את כמות הצריכה שלהם בקרב ילדים. בכללית ממליצים לאפשר לילד בחירה בין מספר אפשרויות ולגוון ככל שניתן בצבעי הפירות, כאשר לכל צבע השפעה מיטיבה על מערכות שונות בגוף.

לדברי יעל חן רביע, חשוב לשטוף את הפירות היטב ולהעדיף פירות בעונתם, אף שכיום פירות רבים זמינים לצריכה בקירור כמעט לאורך כל השנה. באשר לקליפה, אף שהיא מכילה סיבים, ויטמינים ורכיבים נוספים, ישנם ילדים הרגישים לטעמים ולמרקמים. לכן מומלץ להיות קשובים להעדפת הילד, שכן הערך התזונתי של הפרי גבוה גם ללא הקליפה.

כך גם בנוגע לאופן ההגשה. כאשר הפרי שלם הוא שומר על תכולת ויטמין C גבוהה יותר מאשר לאחר חיתוכו, אך אם הילד מעדיף לאכול את הפרי כשהוא חתוך – אפשר בהחלט להכין לו אותו כך. ילדים לרוב נוטים להעדיף לקחת לבית הספר פירות ששומרים על המרקם והצורה שלהם, ופחות פירות שנוטים להתרכך בעליית הטמפרטורה, כמו בננה, מנגו ומלון.

כיום קיימות קופסאות אטומות וייעודיות ששומרות על הפרי, והצבעוניות והצורות שלהן יכולות אף להוסיף לגירוי החזותי ולעודד את הילד לאכול.

התפוח הוא אחד הפירות המועדפים ביותר ללקיחה לבית הספר. הוא שומר על צורה ומרקם וילדים רבים מורגלים בטעמו. הוא מכיל ויטמין C, שכמותו משתנה בהתאם לזן ולעונה, וכן מגנזיום החיוני לבניית העצם ולפעילות השרירים. בקליפתו מצוי גם רוטין, נוגד חמצון המסייע להגנה מפני נזקי חמצון וכך למניעת תחלואה.

הענבים אהובים בשל מתיקותם הרבה ועשירים באופן מיוחד בנוגדי חמצון מסוגים רבים, ובהם רסברטרול שנמצא בקליפת הענבים האדומים ומחקרים הצביעו על תרומתו למניעת מחלות כלי דם. בנוסף, הענבים מכילים מגנזיום, ויטמין C וויטמינים מקבוצה B.

התותים אף הם בין הפירות האהובים על ילדים. הם מכילים כמות גבוהה של ויטמין C, כאשר ספל תותים מספק את התצרוכת היומית של ויטמין C. בשילוב נוגדי החמצון שהם מכילים, הם מהווים תוספת נפלאה לבריאות ולטעם.

השזיפים, מלבד הסיבים התזונתיים, הוויטמינים והמינרלים, מכילים רכיבים המסייעים לתהליך העיכול וכן אנטוציאנינים, נוגדי חמצון שקשורים לעיכוב תהליכי הזדקנות במוח.

גם פירות ההדר, בהם תפוזים וקלמנטינות, יכולים להשתלב היטב בארוחת העשר. הם מכילים ויטמין C בכמות גבוהה ועשירים באשלגן ובסיבים תזונתיים. מומלץ לשים אותם בתיק האוכל בקליפתם כדי לשמור על תכולה גבוהה של ויטמין C. לילדים שנמנעים או מתקשים לקלף, אפשר לשלוח בקופסה אטומה את ה"בקבוקים" – החלק הפנימי של הפרי – וניתן לצרף באופן זה גם פומלה או פומלית.

"חשוב לתת לילד בחירה מבין מספר אפשרויות, כאשר הכיוון הוא לגוון ככל שניתן בצבעים השונים", מסכמת יעל חן רביע, דיאטנית לילדים ולנוער של כללית במחוז שרון–שומרון.