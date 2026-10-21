הישג ארצי מרשים לקופת חולים מאוחדת: מיזם "משננים את זה" של מאוחדת ג'וניור, שנועד להקנות לילדים הרגלים נכונים לשמירה על בריאות הפה והשיניים, זכה במקום השני בקטגוריית פרסונליזציה ומסעות לקוח מותאמים - בתחרות שהתקיימה בכנס שירות וחוויית לקוח CX של המרכז הישראלי לניהול (המי"ל).

מאחורי המיזם הזוכה, פרויקט "משננים את זה - קידום בריאות פרואקטיבי ומניעת תחלואת הפה במגזר החרדי", עומדת תפיסת השירות שמקדמת מאוחדת: לא להמתין שהלקוח יפנה לקבלת טיפול, אלא ליזום פעולות לקידום בריאותו, להגיע אליו בסביבתו הקרובה ולמצוא את הדרך המתאימה ביותר להקניית הרגלים בריאים.

מיזם "משננים את זה" נולד מתוך ההבנה שהקניית הרגלי צחצוח נכונים בגיל צעיר עשויה להשפיע על בריאות הפה והשיניים לאורך שנים. במקום להסתפק בהסברה להורים ולילדים, פיתחו במאוחדת ג'וניור פעילות המשלבת את הילדים, ההורים וצוותי המרפאות, ומעודדת התמדה באמצעות משימה יומית ומתנות למשתתפים.

הפעילות החלה בבית שמש, ובהמשך הורחבה לבני ברק, מודיעין עילית ואלעד, וזכתה להשתתפותם של אלפי ילדים ומשפחות. במסגרת המיזם קיבלו הילדים במרפאות מאוחדת ערכה מיוחדת ובה לוח מעקב צבעוני לעשרה ימים. הילדים התבקשו להקפיד על צחצוח שיניים בבוקר ובערב, לסמן מדי יום את הצלחתם ולשתף את הוריהם, שליוו את התהליך ואישרו את השלמת המשימה.

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שיאו של המבצע היה בהגעתה של ניידת השיניים המיוחדת של מאוחדת לשכונות המגורים. הילדים שהשלימו את המשימה הגיעו אל הניידת עם חוברות המעקב החתומות, וקיבלו מארז משפחתי מיוחד כהוקרה על ההתמדה. כך הפכה פעולה יומיומית, שלעיתים דורשת תזכורות חוזרות מצד ההורים, למשימה מהנה שהילדים ביקשו להשתתף בה.

המיזם התאפשר הודות לשיתוף פעולה בין מאוחדת ג'וניור, צוותי המרפאות ומערך רפואת השיניים של הקופה - "מאוחדת שיניים". בבית שמש אף תוגבר מערך מרפאות השיניים לקראת הפעילות, במטרה להעניק מענה מקצועי וזמין לפניות בעקבותיה. בהמשך הורחבה כאמור הפעילות לערים נוספות.

ההישג בכנס המי"ל מצטרף לשורת מהלכים שמובילה מאוחדת בתחום הרפואה המונעת בתוך הקהילה, לצד הרחבת השירותים הרפואיים והנגשתם לציבור הלקוחות באופן יזום. הפעילות ממחישה כיצד אפשר לרתום את הילדים והוריהם לשמירה על הבריאות, באמצעות יוזמות המותאמות לצורכי המשפחה ומשתלבות בשגרת היום-יום.

הגב' מושקי ברוד, מנהלת השיווק של מאוחדת למגזר החרדי, מציינת כי "הפרס שקיבלה מאוחדת מגורם מקצועי חיצוני הוא עדות להצלחתו של מיזם 'משננים את זה', ובעיקר לדרך שבה הוא נבנה והופעל: מהרעיון הראשוני, דרך שיתוף הפעולה בין הצוותים ועד להגעת ניידת השיניים אל שכונות המגורים. ההישג בכנס המי"ל מבטא את היתרון של מאוחדת, שאינה מסתפקת בהענקת טיפול רפואי איכותי, אלא יוזמת מהלכים שמגיעים אל המשפחות ומסייעים להן לשמור על בריאותן עוד לפני שמתעורר הצורך בטיפול".