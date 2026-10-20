בהלה סמוך למודיעין עילית: התגלתה כלבה משוטטת שנגועה בכלבת

משרד הבריאות פרסם היום (שלישי) התרעה דחופה לתושבי היישובים לפיד, נחל מודיעים, גני מודיעין ומתתיהו, לאחר שכלבה משוטטת נמצאה נגועה במחלת הכלבת. אדם אחד שנחשף לכלבה הופנה לקבלת טיפול מונע נגד המחלה, ושני בעלי חיים ביתיים נתקפו על ידה.

על פי הפרטים שפורסמו, הכלבה בגודל בינוני, בצבע לבן עם כתמים חומים ועטינים בולטים, נצפתה ביום שישי האחרון, 18 באוקטובר, ביישובים לפיד ונחל מודיעים - מתחת ליישוב חשמונאים, בסמוך לכביש 446 - וכן בגני מודיעין. הדיווח על הכלבה הנגועה התקבל במשרד הבריאות אתמול, 19 באוקטובר.

החקירה האפידמיולוגית של משרד הבריאות נמשכת, והרשויות מבקשות מכל מי שהיה במגע עם הכלבה הנגועה, או שבעל החיים שברשותו בא במגע עם בעל חיים משוטט באזור האירוע, בין התאריכים 5 באוקטובר ל-19 באוקטובר כולל, לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות ברמלה בטלפון 08-9181202, או ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו.

משרד הבריאות מדגיש כי לאחר שעות העבודה ובסופי שבוע יש לפנות לחדר מיון בבית חולים, ואין צורך בקביעת תור מראש. מדובר במצב של פיקוח נפש ממש, שכן מחלת הכלבת היא חשוכת מרפא ומסתיימת כמעט תמיד במוות ללא טיפול מונע בזמן.

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הרשויות מפנות קריאה מיוחדת להורים לילדים ששהו באזור, לברר עם ילדיהם אם באו במגע עם הכלבה או עם בעלי חיים משוטטים, ובמידת הצורך לפנות ללשכת הבריאות. כמו כן, בעלי חיות מחמד שחיית המחמד שלהם באה במגע או שעלולה הייתה לבוא במגע עם הכלבה הנגועה, נדרשים לפנות לווטרינר הרשותי לקבלת הנחיות טיפול.

במקרה של נשיכה או שריטה מבעל חיים, יש לשטוף מיד את המקום במים זורמים ובסבון במשך כ-10 דקות, לחטא אותו ולפנות בהקדם ללשכת הבריאות לצורך הערכת הצורך בטיפול מונע נגד כלבת. גם במקרה זה אין צורך בקביעת תור.

משרד הבריאות מבקש מהציבור להעביר את המידע למי ששהה באזור וביישובים הסמוכים בתקופה האמורה. מקרה זה מצטרף לשורת מקרים דומים שאירעו בחודשים האחרונים, כמו שועל נגוע שאותר בראש פינה וגירית נגועה שנמצאה במטעים הסמוכים לאיילת השחר, המדגישים את החשיבות של ערנות מתמדת מול בעלי חיים משוטטים.