ניצחון משמעותי להסתדרות הלאומית במאבק על ייצוג עובדי מכבי שירותי בריאות. לאחר כחצי שנה של ניסיונות אגרסיביים מצד ההסתדרות הכללית להעביר לשורותיה את עובדי מכבי, תוך השקעת משאבים רבים ומסע שכנוע נרחב, מרבית העובדים בחרו להמשיך עם ההסתדרות הלאומית ולהעניק לה את אמונם. בכך נבלם הניסיון להחליף את ההסתדרות הלאומית וזו תמשיך להוביל את התארגנות העובדים ואת המשא ומתן מול הנהלת מכבי לשיפור זכויות העובדים.

המאבק החל לאחר שעובדי מכבי שירותי בריאות התאגדו לראשונה, לאחר עשרות שנים שבהן פעלו ללא ועד עובדים. ההתאגדות בהסתדרות הלאומית העניקה לציבור העובדים, לראשונה, קידום מקצועי, רווחה, השתלמויות מקצועיות ושיפור בתנאי העסקתם באמצעות משא ומתן קיבוצי מול הנהלת מכבי. לראשונה מאז הקמת הקופה, נחתם הסכם קיבוצי אשר קבע מנגנונים לשיפור וקידום זכויות העובדים. אלא שבעיצומו של התהליך, כאשר הצדדים כבר החלו להתקדם לקראת הסכמות, על קידומים ושיפורים נוספים בהסכמי העסקה של העובדים, כמקובל בעולם יחסי העבודה, נכנסה לתמונה ההסתדרות הכללית ופתחה במסע לצירוף העובדים לשורותיה.

בחודשים האחרונים התנהל בין הארגונים מאבק על אמון העובדים ועל הזכות לייצגם. ההסתדרות הכללית השקיעה מאמצים ומשאבים בניסיון לשנות את יחסי הכוחות, בעוד ההסתדרות הלאומית המשיכה לפעול באמצעות ועד העובדים ונציגי הסניפים בפעילות המקצועית אל מול צבור העובדים. בהסתדרות הלאומית טוענים כי מסע ההחתמה של ההסתדרות הכללית לווה בהפעלת לחצים ובהצגת מצגי שווא ומידע מטעה, וכי רוב מכריע של העובדים בחרו בהסתדרות הלאומית.

ההתפתחויות האחרונות מסמנות הישג להסתדרות הלאומית ולוועד העובדים של מכבי, שימשיכו לייצג את העובדים ולהוביל את המגעים מול הנהלת הקופה. בימים האחרונים הודיעה ההסתדרות הכללית כי לטענתה השיגה את הרוב הדרוש לצורך החלפת היציגות וכי העבירה להנהלת מכבי ולאומית את המידע הדרוש.

במקביל, ההסתדרות הלאומית השיבה באופן רשמי למהלך של ההסתדרות הכללית, ובמכתב ארוך ומנומק שנשלח להסתדרות הכללית מהאגף למשפט ויחסי עבודה בהסתדרות הלאומית, הציג עו"ד רן קונפינו את הטיעונים והנימוקים להמשך ייצוגה של ההסתדרות הלאומית את עובדי מכבי. במכתב נטען כי ההסתדרות הכללית לא הגיעה אפילו לשליש העובדים הנדרש בחוק, וכי בין טפסי ההצטרפות שהגישה, נמצאו מאות טפסים של מי שאינם עובדי מכבי, לצד טפסים חסרים או פגומים. עוד נטען כי עצם הניסיון להחליף את הארגון בעיצומו של משא ומתן קיבוצי מתקדם מנוגד להלכות בית הדין הארצי לעבודה.

איתמר שרוני, מנכ"ל ההסתדרות הלאומית מסר בתגובה כי "הכישלון של הכללית במכבי חיזק אותנו ואיחד אותנו, אבל בזבז הון עתק מכספי חברי הכללית על קמפיין כושל ועל כך אנו מצרים. במהלך חצי השנה האחרונה, הכללית ניהלה מסע שכנועים אגרסיבי ומניפולטיבי נגד העבודה המאורגנת במכבי ונגד ארגון העובדים במטרה ליצור כאוס וחורבן במקום עבודה אשר אוגד לראשונה לאחר עשרות שנים ללא וועד."

"הכרזת הכללית אינה עומדת בתנאי הסף הקבועים בחוק, נעשתה בניגוד להלכותיו המפורשות של בית הדין הארצי לעבודה ונסמכת על טפסי הצטרפות שחלקם הניכר פסול, חסר, פגום או כלל אינו של עובדי מכבי. בנסיבות אלו מדובר בהכרזת נפל שאינה מקימה כל זכות, ואין בה כדי לשנות כהוא זה ממעמדה של ההסתדרות הלאומית כארגון היציג של עובדי מכבי. נמשיך להתעסק אך ורק בעובדים ובקידום מעמדם וזכויותיהם של עובדי מכבי שירותי בריאות".