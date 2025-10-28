כיכר השבת
הכי קרוב

"צבר רפואה" בית חולים בבית - מגיש מדריך מקצועי לשיקום אפקטיבי

"צבר רפואה" בית החולים בבית המוביל בישראל, שם לו למטרה להעניק למטופלים את הכלים הטובים ביותר לשיקום ותפקוד יומיומי משמעותי | במסגרת שבוע הריפוי בעיסוק, צבר רפואה מציג: מדריך מקצועי המבוסס על ניסיון עשיר ומומחיות רפואית מתקדמת, שנועד לסייע למטופלים ובני משפחותיהם להבין את התהליך הטיפולי, ולהשיג את התוצאות הטובות ביותר בדרך לחזרה לחיים פעילים, באמצעות מספר טיפים וכללים מעולם הריפוי בעיסוק

נש
מקודם |
צבר רפואה

ריפוי בעיסוק הוא תחום רפואי מרכזי המסייע לאנשים לחזור לתפקוד יומיומי משמעותי לאחר פציעה, מחלה או נכות. הגב' סמדר בנט, מנהלת תחום ריפוי בעיסוק ב"צבר רפואה" - בית החולים בבית הגדול והמוביל בישראל - משרטטת שישה עקרונות יסוד לטיפול יעיל ומוצלח בנושאי ריפוי בעיסוק, שנועדו להוות מעין מדריך או 'טיפים' מקצועיים, ולסייע באמצעותם למטופלים ובני משפחותיהם בתהליך השיקום והחזרה לתפקוד יומיומי.

הטיפ הראשון של בנט מדגיש כי כשמתחילים תהליך טיפולי או שיקומי, חשוב למצוא מטרה משמעותית וקונקרטית עבור המטופל - כזו שתהיה ספציפית והגיונית ותשמש כוח מניע ומדרבן גם ברגעים המאתגרים ביותר. "כשיש בשביל מה - תמיד מוצאים איך", מסבירה בנט. "בגלל זה בעצם קוראים לנו מרפאים בעיסוק. אנחנו כאן לעזור למטופלים למצוא את הדרך לחזור לתפקוד ולעיסוק משמעותי עבורם".

הטיפ השני עוסק באיזון הנכון בין עבודה למנוחה. לדברי בנט, בתהליך טיפולי או שיקומי הגוף זקוק לזמני עבודה ותרגול יומיומיים מעבר לשעות הטיפול הפורמליות. במקביל, מנוחה טובה שתאפשר לגוף לעבד ולהטמיע את הדברים הנלמדים חשובה לא פחות. "חשוב למצוא את המינון המדויק של עבודה מול מנוחה בהתאם למצב הספציפי של המטופל ביחד עם המרפאה בעיסוק המטפלת", מדגישה.

הטיפ השלישי של בנט ממליץ למצוא קבוצת שווים שמתמודדים עם אותה בעיה. "קבוצה בה המטופל ירגיש שייכות ושמבינים אותו היא כוח עצום של ידע, ניסיון ותמיכה - לפעמים הרבה יותר מהמטפל הכי מנוסה בתחום", אומרת בנט.

הטיפ הרביעי מדגיש שמטפל ומטופל הם צוות אחד. בנט מסבירה שחשוב לשתף את המרפאה בעיסוק בכל קושי, התלבטות או כאב. "אין סיבה שהמטופל יתמודד לבד. אנחנו בדרך כלל מצליחים למצוא פתרון או נפנה לאיש מקצוע מתאים שיסייע. גם בטיפולי הבית אנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם צוות קופת החולים ונסייע למטופלים לקדם דברים בצורה יעילה ומהירה".

הטיפ החמישי של בנט מתייחס להתפתחויות החדשות בתחום. "העולם מתפתח וכך גם שיטות טיפול, טכנולוגיות ואמצעים חדשים", אומרת. "חשוב מאוד לבדוק שפונים לטיפול אצל איש צוות מנוסה, מוסמך ומורשה מטעם גורם מוכר ורשמי".

הטיפ השישי והאחרון של בנט מבהיר ומחדד את העיקרון החשוב שמסייע לכל מי שזקוק לריפוי בעיסוק: "נכות היא לא מוגבלות". היא מדגישה, כי גם אם אחרי התהליך הטיפולי הגוף נשאר עם נכות מסוימת, הרי שמרפאה בעיסוק יודעת לבצע התאמות גם לסביבה הפיזית (בית, עבודה וכדומה) והטכנולוגית, או להתאים אביזרי עזר ופתרונות נוספים. לכן, "אנחנו כאן לעזור לכם לתפקד בצורה הטובה והבטוחה ביותר", ממליצה בנט.

צבר רפואה, בית החולים בבית הגדול בישראל, ממשיך להוביל בתחום השיקום והריפוי בעיסוק, ומספק למטופליו את הכלים המקצועיים הטובים ביותר לחזרה לחיים פעילים ומשמעותיים, בביתם ובמקומם הטבעי.

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבריאות:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר