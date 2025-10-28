במהלך סיור מיוחד במשרדי ארגון הייעוץ הרפואי 'מזור', התרגש שר העבודה לשעבר, ח"כ הרב יואב בן צור שהגיע לביקור מקיף בכל מחלקות הארגון, מהפעילות הייחודית של הארגון אליה נחשף. "התרגשתי לראות את ההיקף המרשים של שירותי הייעוץ הרפואי ש'מזור' בראשות הרב רגובי מעניקים לציבור בישראל", אמר.
הביקור שארך זמן ארוך, כלל ישיבת עבודה מקצועית עם צמרת הארגון: היו"ר והמייסד הרב שמעון רגובי, המנכ"ל נחום פראנק וצוות היועצים הרפואיים הבכיר. במהלך הסיור הוצגו בפני ח"כ בן צור מערכות התוכנה המתקדמות והממשקים הטכנולוגיים המאפשרים לארגון לספק מענה יעיל ומהיר למאות פניות רפואיות מדי יום.
ארגון 'מזור', שהפך בשנים האחרונות לכתובת מרכזית עבור אלפי פונים המבקשים הכוונה רפואית מקצועית ואמינה, מפעיל מערך ייעוץ רפואי ברמה גבוהה. על פי נתוני הארגון שהוצגו במהלך הביקור, 'מזור' מפעיל מערך שמעניק מענה בכל יום למאות אנשים, עם זמינות והבנה רפואית שאין לה אח ורע. בכל יום מטופלים בידי יועצי הארגון עשרות מקרים חדשים, כאשר כל אחד מצוות היועצים מקפיד שגם פניה שנחשבת בלתי דחופה, תקבל מענה מקסימום בתוך יום עד יומיים מאז הגיעה למשרדי 'מזור'.
במהלך הביקור הביע ח"כ הרב יואב בן צור התרשמות עמוקה מהפעילות ומחשיבותה לציבור. "אנשים מקבלים כאן ידע וסיוע כשהם נמצאים במצב לא קל והם לא יודעים איך להתקדם ומה לעשות", הדגיש הרב בן צור. "כתוצאה מכך, אנשים חוסכים לעצמם טיפולים לא נכונים, מוצאים את הדרך הטובה ביותר לטיפול, ובכך 'מזור' מצילים חיים".
חבר הכנסת בן צור המשיך והביע התפעלות מיוחדת מהצוות ומהפעילות החיונית: "הגעתי ל'מזור' ופגשתי קבוצה של אנשים שעושים עבודת קודש לכלל עם ישראל כולו. אין לי ספק שהרבה אנשים קיבלו את רפואתם הנכונה בזכות הייעוץ הטוב שהם מקבלים פה".
במהלך הביקור חשפו ראשי 'מזור' בפני שר העבודה לשעבר, את תוכנית ההכשרות החדשה ומרחיקת הלכת שמתכנן הארגון להשיק בחורף הקרוב. התוכנית, שתתבצע בהנחיית היועץ הרפואי הבכיר ויו"ר ומייסד 'מזור' הרב שמעון רגובי, מיועדת להכשיר יועצים רפואיים נוספים במטרה להרחיב משמעותית את המענה ולטפל בקבוצות גדולות יותר של פונים מכל רחבי הארץ.
לאחר שהאזין בקשב רב לתוכניות העתידיות ולשיתוף הפעולה הפוטנציאלי, הבטיח ח"כ בן צור תמיכה מלאה: "אעשה ככל יכולתי לעזור ולסייע, להכשיר עוד ועוד יועצים רפואיים בראשות הרב רגובי, שיוכלו לתת מענה מקצועי ואיכותי לקבוצות הרבה יותר גדולות באוכלוסיה ולצמצם את זמני ההמתנה".
הרב בן צור הדגיש כי 'מזור' מהווה עמוד תווך חשוב במערכת הבריאות בישראל, ותרומתו לרווחת הציבור אמורה להיות מוערכת פי כמה משהיא כיום. "הביקור של שר העבודה לשעבר נשא אופי חיובי, ראינו עין בעין את הצרכים שעולים מהציבור לייעוץ רפואי מקצועי ומקיף, והעלינו את הצורך בתוכנית ההכשרות. אנו מודים לרב יואב בן צור על שיתוף הפעולה המתמשך ועל הצהרתו להמשך התמיכה בפעילות החיונית של הארגון", סיכם הרב שמעון רגובי, יו"ר ומייסד 'מזור'.
"הסיור שקיים ח"כ הרב בן צור במשרדי 'מזור' היה מקיף, ונמשך שעות ארוכות, במסגרתו סקרנו את הפעילות על כל רבדיה והרב בן צור התוודע באופן בלתי אמצעי לצרכים העולים מהשטח, ולמענה המופלא של 'מזור' למאות פונים. אנו מודים לרב בן צור על חיזוק ההכרה בחשיבות המשך פיתוח השירותים הרפואיים הייחודיים שמספק 'מזור' לציבור הרחב".
