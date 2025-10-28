במהלך סיור מיוחד במשרדי ארגון הייעוץ הרפואי 'מזור', התרגש שר העבודה לשעבר, ח"כ הרב יואב בן צור שהגיע לביקור מקיף בכל מחלקות הארגון, מהפעילות הייחודית של הארגון אליה נחשף. "התרגשתי לראות את ההיקף המרשים של שירותי הייעוץ הרפואי ש'מזור' בראשות הרב רגובי מעניקים לציבור בישראל", אמר.

הביקור שארך זמן ארוך, כלל ישיבת עבודה מקצועית עם צמרת הארגון: היו"ר והמייסד הרב שמעון רגובי, המנכ"ל נחום פראנק וצוות היועצים הרפואיים הבכיר. במהלך הסיור הוצגו בפני ח"כ בן צור מערכות התוכנה המתקדמות והממשקים הטכנולוגיים המאפשרים לארגון לספק מענה יעיל ומהיר למאות פניות רפואיות מדי יום.

ארגון 'מזור', שהפך בשנים האחרונות לכתובת מרכזית עבור אלפי פונים המבקשים הכוונה רפואית מקצועית ואמינה, מפעיל מערך ייעוץ רפואי ברמה גבוהה. על פי נתוני הארגון שהוצגו במהלך הביקור, 'מזור' מפעיל מערך שמעניק מענה בכל יום למאות אנשים, עם זמינות והבנה רפואית שאין לה אח ורע. בכל יום מטופלים בידי יועצי הארגון עשרות מקרים חדשים, כאשר כל אחד מצוות היועצים מקפיד שגם פניה שנחשבת בלתי דחופה, תקבל מענה מקסימום בתוך יום עד יומיים מאז הגיעה למשרדי 'מזור'.

במהלך הביקור הביע ח"כ הרב יואב בן צור התרשמות עמוקה מהפעילות ומחשיבותה לציבור. "אנשים מקבלים כאן ידע וסיוע כשהם נמצאים במצב לא קל והם לא יודעים איך להתקדם ומה לעשות", הדגיש הרב בן צור. "כתוצאה מכך, אנשים חוסכים לעצמם טיפולים לא נכונים, מוצאים את הדרך הטובה ביותר לטיפול, ובכך 'מזור' מצילים חיים".

חבר הכנסת בן צור המשיך והביע התפעלות מיוחדת מהצוות ומהפעילות החיונית: "הגעתי ל'מזור' ופגשתי קבוצה של אנשים שעושים עבודת קודש לכלל עם ישראל כולו. אין לי ספק שהרבה אנשים קיבלו את רפואתם הנכונה בזכות הייעוץ הטוב שהם מקבלים פה".