מנות דם נתרמו בשבוע שעבר בערב התרמת הדם המסורתי שהתקיים ביוזמת ארגון ההצלה הלאומי מד"א – הצלה פתח תקווה בשיתוף ארגון עזר מציון, ובניהול מקצועי של אגף בנק הדם של מגן דוד אדום - בשכונת הדר גנים בפתח תקווה. האירוע המסורתי נערך בשיתוף פעולה בין הארגונים השונים והוכיח שוב את יעילותו ואת היכולת לגייס את הציבור למטרה חיונית זו.

כל מנת דם שנתרמה עשויה להציל את חייהם של עד שלושה אנשים, הוי אומר, כי התרמה זו עשויה להביא להצלת חיים של כ-900 אנשים.

ההתרמה התקיימה ביום רביעי האחרון במהלך שעות הערב, החל מ-18:00 ועד 23:00, באולם בית הכנסת "זכור לאברהם" בשכונת הדר גנים, ומאות גברים ונשים בהפרדה, מכלל המגזרים, הגיעו לתרום דם.

במהלך הערב פעלו במקום צוותים מקצועיים של מגן דוד אדום לצד מתנדבים מסורים מהארגונים השותפים, שהקדישו מזמנם וממרצם למען הצלחת האירוע. הצוותים פעלו במקצועיות ובמסירות כדי להבטיח שהתהליך יתבצע בצורה חלקה ובטוחה עבור כל התורמים.

האירוע מתקיים באופן מסורתי זה למעלה מעשור בפתח תקווה, כחלק ממחזור קבוע של פעילות התרמת דם. ההתרמה נערכת פעמיים בשנה במועדים קבועים - פעם אחת לאחר חגי תשרי ופעם שנייה לאחר חג הפסח. תזמון זה נועד לשמור על רציפות באספקת הדם ולהבטיח מלאי מספק הן לצרכי השגרה והן למצבי חירום.

ההתרמה מתבצעת כחלק מהמאמץ הלאומי להתמודד עם המחסור החמור במנות דם, מצב שהחריף בעקבות המצב הביטחוני המתמשך. בנק הדם של מגן דוד אדום פועל ללא הרף לשמירה על מלאי דם מספק, אך זקוק לשיתוף פעולה רחב של הציבור כדי לעמוד באתגר זה.

המארגנים ציינו כי בכל פעם מחדש הם מתרגשים מההיענות הרחבה של הציבור ומהנכונות לתרום למען הצלת חיים. התוצאה המרשימה של 293 מנות דם משקפת לא רק את המספר הגבוה של המגיעים, אלא גם את היעילות של מד"א - הצלה פתח תקווה והתיאום בין הגורמים השונים. הצלחה זו מאפשרת לבנק הדם של מד"א לקבל ציוד חיוני שישמש לטיפול בחולים ופצועים במוסדות רפואיים ברחבי הארץ.

ישראל גודלבסקי, יו"ר מד"א – הצלה פתח תקווה, סיכם את האירוע בסיפוק: "נערכנו כבכל פעם בצורה נרחבת וגדולה לקליטת התורמים, ויחד ובשיתוף הפעולה עם אגף בנק הדם של מד"א ועזר מציון הגענו לתוצאה של איסוף מאות מנות דם. תודה מיוחדת למתנדבי משפחת החסד, ולמאות התורמים שמוכיחים: עם ישראל מאוחד ומתייצב להציל חיים."

גודלבסקי הוסיף והדגיש את המשמעות הרחבה של האירוע: "התרמת הדם בשכונת הדר גנים הפכה למסורת ומרגש לראות את ההירתמות הגדולה של התורמים שמגיעים לתרום מדמם פעמיים בשנה. כל מנת דם עשויה לסייע להציל את חייהם של שלושה חולים או פצועים שזקוקים לעירויי דם. בזמנים אלו, כשהמצב הביטחוני מחייב מוכנות מתמדת, הצורך בדם גדול במיוחד ואנו גאים על הקהילה שלנו שמבינה זאת ופועלת בהתאם".

נפתלי פרנקל, מנהל סניף עזר מציון בפתח תקווה, הביע הוקרה לשותפים ולמתנדבים: "שיתוף הפעולה עם בנק הדם של מד"א ו'הצלה פתח תקווה' מוכיח את עצמו פעם אחר פעם. תודה גדולה למתנדבים ולצוותים שפעלו במסירות ובאכפתיות למען הצלחת ההתרמה. הרגש שמלווה אותנו בכל אירוע כזה הוא של גאווה על הקהילה המיוחדת שלנו ועל הנכונות תמידית לעזור לזולת".