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בדקו מיד במקרר: הגבינה שרכשתם אולי נגועה בחיידק מסוכן - כך תחזירו אותה

גבינה של מחלבות גד נמצאה נגועה בחיידק הליסטריה, בעקבות כך במחלבה פתחו במבצע ריקול בשיתוף עם משרד הבריאות | אלו פרטי הגבינה הנגועה (חדשות)

גבינת קממבר (צילום: מחלבות גד)

חברת מחלבות גד פרסמה הודעה דחופה לציבור, בה היא קוראת להחזרת המוצר קממבר- גבינה בשלה עם עובש לבן 33% שומן בעלת תאריך תפוגה 7/9/26.

בבדיקה שנערכה על ידי יצרן המוצר הצרפתי נמצא חיידק ליסטריה מונוציטוגנס במוצר:

• שם המוצר: קממבר- גבינה בשלה עם עובש לבן 33% שומן

• תכולה: 130 גרם

• תאריך תפוגה: לשימוש עד: 7/9/26

• מספר אצווה: BFBN

• שם יצרן: סאסו פטוראג'יס קומטויס

• שם יבואן: מחלבות גד

• ברקוד: 7290019635208

צרכנים שברשותם המוצר מתבקשים להימנע מצריכתו.

חיידק ליסטריה מונוציטוגנס הוא חיידק, העלול לגרום למחלה באוכלוסיה בסיכון גבוה כגון: בעלי מערכת חיסונית חלשה, קשישים ולגרום להפלות בנשים הרות.

מחלבות גד הודיעה כי תאסוף את המוצרים מדרכי השיווק.

הקריאה להחזרה הינה בתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות.

לשאלות נוספות, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של מחלבות גד:

דרך הטופס המקוון באתר מחלבות גד או בטלפון: 1-700-50-21-22 או במייל: service@gad-dairy.co.il.

"אנו מתנצלים בפני הציבור על אי הנוחות שנגרמה, ומבהירים כי אנו פועלים בשיתוף פעולה מלא עם הרשויות המוסמכות על מנת להבטיח את איכות ובטיחות המוצרים", סיכמה החברה את הודעתה.
ריקולגבינת קממברמחלבות גד

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