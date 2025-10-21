כיכר השבת
הוא לא מפחד לתפוס מבוקשים בסמטאות רמאללה, אבל יש לו פחד קהל | צפו ב'חיים באיזי'

מה משותף לאנשים שמפחדים לדבר בפני אחרים - ולאלו שלא יכולים לומר 'לא' למוכר בחנות? צפו בראיון מרתק עם ד"ר מולי גרוסמן על חרדה חברתית, ועל התקווה שבטיפול| "הוי דן את כל האדם לכף זכות" - איך עושים את זה? משאל רחוב בירושלים |ד"ר ארז פלג בראיון על חינוך ילדים בראי החסידות ומחשבת ישראל| היועץ לכלכלת המשפחה, משה קרויזר, על מניעים נפשיים בכלכלת המשפחה |ומה אתם עניתם על השאלה השבועית • צפו בפרק נוסף של 'חיים באיז"י' בהגשת הרב אסף רצון (יהדות)

צפו בפרק נוסף של חיים באיז"י עם הפינות הקבועות, ועם שני ראיונות מרתקים - על חינוך ילדים ועל התמודדות עם חרדה חברתית.

ד"ר מולי גרוסמן - מנהל מרכז "פנימה" להכשרת מטפלים ולטיפול ב-CBT, בראיון מרתק על "חרדה חברתית" - תופעה מרתקת של אנשים שיכולים לנהל חברות של מיליונים, או לרוץ בסמטאות של ג'נין וחאן יונס - אבל בו זמנית לפחד להיות או לדבר בסביבת אנשים. בראיון הוא מסביר מהו ההבדל בין פחד טבעי לחרדה דימיונית, ואיך ניתן לזהות ולטפל בתופעה.

"הוי דן את כל האדם לכף זכות" - האם באמת צריך לדון לכף זכות את "כל" האדם? ואיך עושים את זה? יצאנו לרחובות ירושלים לשאול את העוברים ושבים.

מהו "חינוך ילדים" עפ"י תורת החסידות ומחשבת ישראל? ד"ר ארז פלג, ד"ר לתנ"ך ומחשבת ישראל, מסביר בראיון מרתק על החשיבות של תפקיד ההורים לעזור לילד לגלות ולהוציא לפועל את הכוחות הטמונים בו, אותם כוחות שקיבל מבורא עולם.

הארה מ - הקב"ה נותן לנח הוראות מדויקות למידות התיבה. האם היא באמת יכלה להכיל את כל החיות? ואם לא, אז למה צריך תיבה כ"כ גדולה? צפו בפירושו המפתיע של הרמב"ן.

התשובות שלכם לשאלה השבועית משבוע שעבר, וכמובן - שאלה שבועית חדשה.

'ניכּר בכּיסו' - מניעים נפשיים בכלכלת המשפחה, עם משה קרויזר.

צפיה נעימה, ואל תשכחו לחיות באיזי...

קרדיטים:

כתיבה והגשה: הרב אסף רצון

הפקה: אשר רוט

בימוי: אבי לודמיר

צילום: למי עזוז, שמואל אריה

עריכה: יוסי גרוסמן, למי עזוז, דוד והבה

