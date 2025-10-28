באביב 2026 צפוי להיפתח בלוס אנג'לס מוזיאון "דאטאלנד", הראשון בעולם שמוקדש כולו לאמנות שנוצרת באמצעות בינה מלאכותית. הבשורה מגיעה מסטודיו רפיק אנאדול, שהפך בעשור האחרון לשם מוביל בתחום אמנות הדאטה הג'נרטיבית ופרויקטים במדיה מתקדמת.

המוזיאון החדש יתפרש על פני 2,320 מ"ר ויכלול חמש גלריות ייחודיות, ביניהן "חדר האינפיניטי" - מרחב חווייתי טרנספורמטיבי המשתמש בצלילים, ריחות, ומודלים מתקדמים לאנליזה ויצירה אוטונומית של תכנים. החדר, שמתחדש בגרסה מתקדמת, יציע לקהל אינטראקציה עם אומנות דיגיטלית שנשענת על מאגרי מידע טבעיים עצומים, ובהם 500 מיליון תמונות, מיליוני דגימות ומידע שנאסף מאוספים כמו הסמית'סוניאן, המוזיאון להיסטוריה של הטבע בלונדון ומעבדת הציפורים בקורנל.

במוזיאון יופעל "Large Nature Model" - מערכת בינה מלאכותית שנבנתה בשיתוף מוסדות מחקר בינלאומיים. אנאדול מדגיש כי כל החומר נאסף ואושר בהתאם לעקרונות אתיים, וכי מרבית המחקר פועל בשרתים סביבתיים של גוגל באורגון.

דאטאלנד ממוקם במרכז התרבותי של לוס אנג'לס, לצד אולמות המוזיקה, MOCA, מוזיאון הקולבורן, וה-Broad. הבחירה לשכן את המוזיאון בלב העיר היא חלק מהמגמה לחזק את המעמד התרבותי של לוס אנג'לס כחלוצה עולמית באומנות מדיה ובחדשנות דיגיטלית.

המוזיאון ישיק גם תוכנית לאמנים בשיתוף Google Arts & Culture, במסגרתה יוכלו אמנים לחקור עבודה משותפת עם מכונה ולהציג תוצרים לקהל הרחב. אנאדול עצמו יצר ב-2018 את "WDCH Dreams", שבו מופע קונצרט על בסיס דאטה של תזמורת פילרמונית לוס אנג'לס, פרויקט שזכה חאהדה רבה ונכנס להיסטוריה המקומית.

הציפייה גוברת להכרזות נוספות בנוגע לתערוכות, חברויות וכרטיסים, והקהילה הבינלאומית עוקבת בדריכות אחרי הפרויקט שעתיד להגדיר מחדש את חוויית המוזיאון והאומנות בעידן הג'נרטיבי.