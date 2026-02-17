כיכר השבת
הסבלנות משתלמת: מילא את אותם מספרי לוטו 22 שנה - ואז הגיעה המכה

גבר מארה"ב שמילא את אותם מספרי לוטו במשך 22 שנה, זכה בסופו של דבר בפרס של 3.5 מיליון דולר | "אנחנו הולכים להקים בריכה ממש גדולה," הבטיח הזוכה המאושר (מעניין)

אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

גבר מאוהיו, ששיחק באותם מספרי לוטו במשך 22 שנה, זכה בסופו של דבר בפרס של 3.5 מיליון דולר.

האיש סיפר לנציגי לוטו אוהיו כי השתמש באותם שישה מספרים – 6, 8, 16, 20, 26, 45 – למשחקי Classic Lotto במשך 22 שנה, אף על פי שלפעמים זכה בפרסים קטנים בלבד, משום שלדבריו הוא "עקשן".

הכרטיס הזוכה להגרלת ה-4 בפברואר, שנרכש בחנות Mapco ברחוב בראון באקרון, העניק לו סוף סוף את הפרס הגדול.

הזוכה סיפר כי הכיר מיד את המספרים שלו בתוצאות ההגרלה, וכבר יש לו תוכניות גדולות, כולל קניית בית חדש והקמת חדר כושר ביתי. "אנחנו הולכים להקים בריכה ממש גדולה," הבטיח לאחר הזכייה.

