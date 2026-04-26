זהב 18 קראט ועיצוב חריג: סיפורו של שעון הרולקס שכבש את העולם

בתקופה שבה הנדסה עילית ויוקרה נפגשו בשחקים, לא היה סמל חזק יותר לקדמה מאשר מטוס הקונקורד - מטוס הנוסעים העל-קולי הראשון. אך בעוד שהעולם נשא עיניים אל השמיים כדי לראות את ציפור הברזל חוצה את האופק במהירות חסרת תקדים, על פרק כף ידם של מעטים נבחרים נח שעון שהיה אמור לייצג בדיוק את אותה הרוח: ה-Rolex GMT-Master "Concorde" (רפרנס 1675).

שעון שנולד לטיסות על-קוליות

הקשר בין רולקס לעולם התעופה אינו חדש. דגם ה-GMT-Master פותח במקור בשיתוף עם חברת התעופה "פאן אם" (Pan Am) עבור טייסים שנדרשו לעקוב אחר שני אזורי זמן במקביל. אולם, דגם ה"קונקורד" לקח את הקונספט הזה צעד אחד קדימה אל עבר היוקרה הקיצונית.

השעון, העשוי כולו מזהב צהוב 18 קראט, בלט מיד בזכות לוח ה"ניפל" (Nipple Dial) החום והיוקרתי שלו. אך הפרט שהופך אותו לכה נדיר וייחודי - וזה שזיכה אותו בכינוי "קונקורד" - הוא דווקא המחוגים. בשונה ממחוגי ה"מרצדס" הקלאסיים המאפיינים את רוב שעוני רולקס, דגם זה מצויד במחוגי "מחט" ישרים ודקים (Baton hands). הבחירה העיצובית הזו נועדה להעניק לשעון מראה נקי ומודרני יותר, שהולם את האסתטיקה האווירודינמית של המטוס המהיר בעולם.

כשהשעון יצא לשוק בסוף שנות ה-60, מחירו הקמעונאי עמד על כ-1,100 עד 1,125 דולר. כדי לסבר את האוזן, זה היה מחיר של מכונית משפחתית חדשה באותה תקופה (כמו פורד קפרי).

הקמפיין שהפך להיסטוריה

הסיבה שהשעון מזוהה כל כך עם המטוס נעוצה באסטרטגיית השיווק המבריקה של רולקס בשנות ה-60 וה-70. החברה הציגה את השעון במודעות פרסומת לצד טייסי הניסוי של הקונקורד, בריאן טרובשו ואנדרה טורקאט. באחת המודעות המפורסמות נכתב: "אם היית מטיס את הקונקורד, היית עונד רולקס".

המסר היה ברור: מי שנמצא בחזית הטכנולוגיה, מי שפורץ גבולות של זמן ומרחב, זקוק לכלי המדויק והיוקרתי ביותר שקיים.

פריט אספנות במיליוני דולרים

כיום, ה-Rolex GMT-Master "Concorde" נחשב ל"גביע הקדוש" עבור אספני רולקס. העובדה שיוצרו מעט מאוד יחידות עם מחוגי ה"קונקורד" הייחודיים הופכת כל הופעה שלו במכירה פומבית לאירוע דרמטי.

מומחים בענף מציינים כי מעבר לזהב ולמנגנון המדויק, הערך האמיתי של השעון טמון בסיפור שהוא מספר – סיפור על תקופה שבה האמינו שהשמיים הם לא הגבול, ושמהירות ויוקרה יכולים ללכת יד ביד. עבור אלו שמצליחים להניח עליו את ידם, השעון הוא לא רק מכשיר למדידת זמן, אלא פיסת היסטוריה על-קולית שנשארת רלוונטית גם עשורים לאחר שהקונקורד האחרון נחת על הקרקע.