אירוע דרמטי שהתרחש במעבר רכבת בוולה פיליפובסקה שבפולין, הסתיים בנס גדול כאשר נהג ואן ניצל ללא פגע מהתנגשות חזיתית עם רכבת, לאחר שרכבו נלכד במעבר סגור. התקרית המטרידה, שתועדה במצלמות ושפורסמה על ידי משטרת מחוז מָאלוֹפּוֹלְסְקָה מציגה רגעים מורטי עצבים.

על פי התיעוד ששוחרר, ואן לבן הגיע למעבר הרכבת בדיוק ברגע שהמחסום החל להיסגר, ולכד את הרכב בין המחסומים. הנהג, שככל הנראה ניסה למצוא דרך מילוט, ניסה בתחילה לסגת לאחור. אולם, במקום זאת, הרכב נע קדימה אל עבר הפסים, בדיוק כשרכבת מתקרבת במהירות לכיוונו. התיעוד מראה בבירור כי הרכבת התנגשה בעוצמה בוואן ודחפה אותו לאורך הפסים, לפני שהמשיכה בדרכה.

למרבה המזל ולשמחת כל הנוגעים בדבר, משטרת מָאלוֹפּוֹלְסְקָה אישרה כי נהג הוואן הצליח להימלט מהתאונה מבלי להיפצע.