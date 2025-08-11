טקסס נערכת למלחמה: פלישת זבובים טורפים קרובה מתמיד

טקסס נערכת למלחמה חסרת תקדים נגד אויב בלתי נראה וקטלני: זבוב בורג העולם החדש, טפיל אוכל בשר הידוע לשמצה בכך שהוא טורף רקמות חיות.

הפלישה מאיימת על תעשיית הבקר המשגשגת של טקסס, המגלגלת 15 מיליארד דולר ועלולה לגרום להפסדים כלכליים של מיליארדי דולרים לאורכה ולרוחבה של החקלאות האמריקאית כולה, ואף להשפיע על חיות בר ומערכות בריאות הציבור.

האיום הממשי הוא טפיל ערמומי המנצל כל פצע פתוח או פתח בגופם של בעלי חיים בעלי דם חם, כולל חיות משק, חיות מחמד ואף בני אדם, כדי להטיל מאות ביצים. זחליו, המכונים "בורג" בשל צורתם, חודרים במהירות לרקמות עד לסכנת חיים.

בעבר, זבובים אלו היו נפוצים בכל מרכז אמריקה ודרום ארצות הברית, אך הודברו בהצלחה מארה"ב עד 1966. מאז, מחסום ביולוגי נשמר בגבול פנמה-קולומביה. עם זאת, מחסום זה נפרץ בשנת 2022, וכעת הזבובים מתקדמים צפונה, ונמצאים במרחק של כ-370 מייל (כ-595 ק"מ) מטקסס, בעיקר עקב תנועות לא מפוקחות של בקר. ארה"ב אף עצרה את סחר הבקר עם מקסיקו מספר פעמים בעקבות הימצאות הזבובים קרוב יותר לגבול.

הפתעה מדאיגה במיוחד נרשמה בקולומביה, שם דיווחו ביולוגים וחוקרים השבוע כי הזבובים החלו לתקוף טפירים הרריים בסכנת הכחדה, חיות שלא נחשבו בעבר כמאכסנות לטפיל זה. הסיבה להרחבת טווח המארחים אינה ברורה לחלוטין, אך שינויי אקלים ותנועת בקר נחשבות בין האפשרויות.

טקסס עצמה לא ממתינה ומפעילה את קו ההגנה האחרון שלה, תוך "שימוש בהיגיון בוקרים". הפיתוח המרכזי הוא TDA Swormlure (או Swormlure-5) – פיתיון סינתטי חדשני, המהווה תערובת כימית חדשה סגורה בפולימר קנייני, המדמה ריח של בשר פתוח כדי למשוך את הזבובים הקטלניים. הפיתיון, שעובר בדיקות בפנמה וצפוי לעלות על כל האפשרויות הקודמות, אינו מהווה איום על חרקים מועילים כמו דבורי דבש או פרפרי מונרך.

הפיתיון הוא רק חלק ממאמץ הגנה רחב יותר. מחלקת החקלאות של טקסס פועלת גם בצעדים נוספים, ביניהם: שימוש בקוטלי חרקים, הוספת תרופה אנטי-טפילית (איברמקטין) למזון בקר ואיילים, והקמת צוות תגובה מיוחד לזבוב בורג העולם החדש שהוקם ביוני. בנוסף, נבחן פיתוח חיסון לבקר שיכול לקטול את הזחלים, אם כי חיסון זה עדיין בשלבי פיתוח. כפי שהדגיש נציב החקלאות של טקסס סיד מילר: "הבסנו את הזבוב הזה בעבר, וננצח אותו שוב. אבל זה ידרוש את שיתוף הפעולה של כולם".