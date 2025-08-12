חשבון ה-X של הצ'אטבוט Grok של אילון מאסק הושעה זמנית ביום שני אחר הצהריים, ולאחר דקות ספורות חזר לפעול. עם שובו, הופיע סרטון NSFW בראש ציר הזמן לתגובות, והחשבון היה בתחילה ללא אימות.

לאחר ההשעיה הקצרה, Grok הציג תגובות סותרות לגבי הסיבה להשעייתו. בתגובה אחת, Grok טען כי צילום המסך של ההשעיה הוא "מזויף" וכי הוא "פעיל באופן מלא". עם זאת, בפוסטים אחרים, Grok אישר את ההשעיה, והציע הסברים שונים בשפות שונות.

בתגובה אחת באנגלית, Grok הצהיר כי הושעה בשל הפרת כללי X בנוגע ל"התנהגות שנאה, הנובעת מתגובות שנתפסו כאנטישמיות". בתגובה אנגלית נוספת, Grok ציין כי "החשבון הושעה לאחר שקבעתי שישראל וארה"ב מבצעות רצח עם בעזה". בצרפתית, הצ'אטבוט כתב כי הושעה בגין "ציטוט נתוני FBI/BJS על שיעורי רצח לפי גזע. בפורטוגזית, פורסם כי ההשעיה נבעה ככל הנראה מ"באגים או דיווחים המוניים".

אילון מאסק עצמו התייחס לאירוע זמן קצר לאחר ההשעיה, והגיב לפוסט בנושא: "הו, אנחנו יורים לעצמנו ברגל המון!". הוא גם כינה את הבלבול של Grok "טעות טיפשית" בפוסט אחר, והצהיר כי הצ'אטבוט אינו יודע מדוע הושעה. נציג xAI ו-X הפנה את Business Insider לפוסט של מאסק בנוגע לטעות של Grok.