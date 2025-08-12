80 שנה אחרי - נפט ממשיך לדלוף מספינת הקרב הטבועה בפרל הארבור

"תצפית אווירית על אנדרטת USS אריזונה, המציגה את שרידי הספינה ודליפות הנפט שמקורן במאגרי הדלק שלה

מעל שמונים שנה חלפו מאז מתקפת הפתע על פרל הארבור ב-7 בדצמבר 1941, אך אוניית המערכה הטבועה USS אריזונה ממשיכה להציב בפני הצי האמריקני אתגר סביבתי מתמשך. מעבר להיותה קבר אחים לאלפי מלחים וחיילי מארינס, הספינה, השקועה במים הרדודים של פרל הארבור, עדיין דורשת טיפול שוטף בשל דליפות נפט מתמשכות ממנה. מתוך הבנה זו, הצי האמריקני ומצבת הזיכרון הלאומית בפרל הארבור יוצאים למהלך משמעותי, שבמרכזו הגנה סביבתית, הכוללת התמודדות עם סוגיית הנפט.

בחודשים האחרונים, הצי האמריקני החל בהצבת מצופי הכלה ועוגנים במים סביב אתר הזיכרון. כאמצעי זהירות הכרחי לקראת הסרה מתוכננת של שתי רציפי עגינה היסטוריים, שהיו מחוברים לגוף האונייה השקועה מאז מלחמת העולם השנייה. הצי האמריקני ציין כי הסרת הרציפים, שנועדו במקור לסייע בפעולות חילוץ ציוד מהאונייה לאחר המתקפה, נובעת מחשש לסיכונים פוטנציאליים ל-USS אריזונה, לאנדרטה ולסביבה.

ספינת הדגל אריזונה לאחר המתקפה היפנית

בליבת ההחלטה להסיר את הרציפים עומדת המחויבות הכפולה לבטיחות ולשמירה על הסביבה. מפקד מאט אנגלהרט, קצין צלילה וחילוץ של הצי הפסיפי של ארה"ב, הדגיש כי הצי האמריקני יישם פרוטוקולים מתמשכים לניטור ולתגובה לדליפות נפט, ואף ערך תרגילים כדי לשפר את התהליכים הקיימים ולהגביר את יעילותם. צעדים אלו מבטיחים שההגנה על הסביבה הימית העדינה סביב הספינה הטבועה תהיה בחשיבות עליונה.

הספינה שנחנכה בשנת 1962 כמצבת הזיכרון, מושכת אליה למעלה משני מיליון מבקרים מדי שנה והיא ניצבת מעל שרידי האונייה, מבלי לגעת בה, כשהיא משמשת אתר זיכרון לכ-900 מלחים וחיילי מארינס שנספו בהתקפה ונשארו קבורים בה.