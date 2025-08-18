כיכר השבת
תוצר חייזרי או מטאור עוצמתי?

תעלומת ספירלת האור בשמי אמריקה נפתרה: זה הגורם למראה המסתורי

חלקים נרחבים משמי ארה"ב וקנדה הוארו השבוע בספירלה זוהרת ומסתורית, שהותירה אלפים פעורי פה ועוררה גל של תהיות ברחבי הרשת | בעוד רבים חשדו במטאורים או בחייזרים המנסים להעביר מסר, כמה מומחים פתרו את התעלומה בצורה שאולי פחות מרגשת אבל כנראה הנכונה ביותר (מעניין)

הספירלה המסתורית בשמיים (צילום: רשתות חברתיות)

בערב של יום שלישי בשבוע שעבר בשעה 22:30 (שעון מזרח ), נצפתה תופעה מרהיבה בשמים: ספירלת אור רבת־צבעים גלשה אט אט על רקע החשכה. התצפית עוררה עניין רב בשל עיתויה המדויק עם שיא מטר המטאורים של פרסאידים, אולם מהר מאוד התברר שמדובר באירוע אחר לגמרי – כזה שמקורו הרחק בחלל אך ללא קשר למטאוריפ.

על פי עדויות וסימונים אסטרונומיים, מדובר בשחרור דלק מסיבי על ידי השלב השני של טיל Ariane 6 האירופי, לאחר שיגור הלוויין המטאורולוגי MetOp-SGA1. הטיל שוגר מאתר בגיאנה הצרפתית, ובסיום שלב ההקפה, המשיך הטיל לנוע במסלול קוטבי - מה שאיפשר לתושבי מדינות כמו אילינוי, ניו יורק, מרילנד ואף חובבי חלל מקוויבק ואונטריו לצפות במפגן הזוהר.

אסטרופיזיקאים מהמרכז הרפואי והאסטרונומי של אוניברסיטת מונטריאול מסבירים כי כיוון מסלול הלוויין, אשר חוצה את הקוטביים, הוא שגרם לתופעה להיות נראית בבירור בצפון אמריקה, גם ממאות קילומטרים ממקום השיגור. כאמור, הספירלה נוצרה עקב סיבוב השלב השני של הטיל בזמן שהוא פולט עודפי דלק קפוא, שנדחף החוצה, מתעבה לגבישי קרח ומחזיר את אור השמש – כך מתגבשת התבנית הייחודית ה"מסתובבת".

תופעה זו הולכת ומתרחבת לאור ריבוי שיגורי לווינים ומערכות תקשורת חדשות בשנים האחרונות. תופעות "ספיירל ספייס-X" נצפות כבר תדיר בעת שחרור דלק מטילים של פאלקון 9 ומערכות נוספות. גם השבוע, בזמן האירוע, שוגר טיל אמריקאי לבחינה צבאית, בתחילה העריכו כי הוא המקור לספירלה - אך במהרה התבררה המקור האירופי.

באופן אירוני, דווקא תצפית על מטר המטאורים היא שהובילה אלפי חובבים ואסטרונומים לצפות ולזהות את הספירלה בשמים, ולשתף תיעודים נדירים מרחבי היבשת ברשתות החברתיות. אפשר לומר שהרבה מהנוכחים באו לחפש אתונות ומצאו מלוכה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

