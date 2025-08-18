הצילום המרהיב של כדור הארץ מחללית SpaceX כבש את הרשת | צפו

תיעוד עוצר נשימה של חללית הדרגון של SpaceX, המקיפה את כדור הארץ, הותיר את משתמשי המדיה החברתית עם מסקנה אחידה לגבי צורת כדור הארץ.

הסרטון שפורסם על ידי האסטרונאוט של נאס"א דון פטיט, מציג את כדור הארץ בזמן שהחללית חולפת במהירות מעל אירופה ואסיה.

תיעוד זה מגיע לאחר משימת Fram2 של SpaceX, ששוגרה ב-1 באפריל בסביבות השעה 21:46 ממרכז החלל קנדי בפלורידה, והצליחה להקיף את כדור הארץ מקוטב לקוטב. מנכ"ל SpaceX, אילון מאסק, אישר כי המשימה התבצעה כמתוכנן, וכי נחשפו "תצפיות ראשונות על אזורי הקוטב של כדור הארץ מדרגון".

הסרטונים עוררו דיון נרחב ברשתות החברתיות. רבים ציינו את צורתו העגולה של כדור הארץ, עם תגובות כמו "היי, תראו את זה, כדור הארץ עגול". אולם, היו גם כאלה שטענו שהסרטון מזויף, והעלו ספקות לגבי מיקום השמש וחוסר בכוכבים. בתגובה לספקולציות, אילון מאסק אישר במפורש: "זהו סרטון אמיתי".

בנושא קשור, לאחרונה חשף תומך לשעבר בתאוריית כדור הארץ השטוח, ג'רן קמפנלה, כי שינה את דעתו לאחר ששילם 35,000 דולר עבור טיול לאנטארקטיקה. קמפנלה, שמנהל את ערוץ היוטיוב "Jeranism", טס לאנטארקטיקה במטרה להוכיח שאין שמש חצות, שכן על כדור ארץ שטוח, השמש לא יכולה להישאר גלויה 24 שעות ביממה.

כפי שהסביר בראיון ל"Center for Inquiry", הוא הבין את טעותו כשראה את הירח באנטארקטיקה, דבר שאינו תואם את תאוריית כדור הארץ השטוח לפיה הירח אמור להיראות הפוך בנקודה זו של כדור הארץ. הוא הודה כי בעבר היה שבוי ב"הטיית אישור", חיפש רק עדויות שתומכות באמונותיו והתעלם מכל דבר אחר.