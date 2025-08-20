להיט הבובות "לבובו" של חברת Pop Mart הסינית ממשיך לשבור שיאים, כאשר החברה דיווחה על זינוק של כמעט 400% ברווח הנקי במחצית הראשונה של שנת 2025, והרווח הנקי עמד על כ-636 מיליון דולר, הרבה מעבר לתחזיות. הכנסות החברה זינקו ב-204.4% לכ-1.93 מיליארד דולר. הצלחה זו הפכה את Pop Mart לחברה בעלת שווי גבוה יותר מיצרנית הברביות ומהחברה היפנית סנריו, בעלת המותג "הלו קיטי".

העלייה המטאורית בפופולריות של בובות הפרווה חייכניות השיניים, המתוארות כ"גרוטסקיות" או "חמודות-מפחידות", מיוחסת בין היתר לאסטרטגיית "הקופסאות העיוורות" של Pop Mart. שיטה זו, שבה רוכשים אינם יודעים את הצבע או הגרסה המדויקת של הבובה שהם מקבלים, יוצרת "ציד ממכר" גם אצל אספנים בוגרים. בובות אלו, הנמכרות בכ-40 דולר, הפכו לפריטי אספנות יקרים, כאשר בובת לאבובו מדור ראשון נמכרה לאחרונה ב-150,000 דולר במכירה פומבית בבייג'ינג.

מנכ"ל Pop Mart, וואנג נינג, צופה שמכירות הלבובו יעברו 10 מיליון יחידות ביום עד ספטמבר. הוא הוסיף כי הצמיחה במכירות בחו"ל מהירה בהרבה מהצפוי, כאשר המכירות מחוץ לסין צפויות לעקוף את השוק המקומי השנה. Pop Mart מרחיבה במהירות את תפוצתה העולמית, מפעילה 571 חנויות קמעונאיות ו-2,597 "חנויות רובוט" ב-18 מדינות ואזורים, ומתכננת לפתוח 100 סניפים חדשים מחוץ לסין בשנת 2025.

עם זאת, ההצלחה הגדולה הובילה גם להופעת חיקויים בשם "לאפופוס" (Lafufus). רגולטורים אמריקאים, ובפרט הוועדה לבטיחות מוצרי צריכה בארה"ב (CPSC), פרסמו אזהרה דחופה לפיה זיופים אלו "מתפרקים בקלות" ו"עלולים להוות סיכון חמור לחנק ומוות לילדים צעירים". ה-CPSC הזהירה צרכנים שלא לרכוש מוצרים מזויפים אלו ולהפסיק את השימוש בהם באופן מיידי, וציינה כי אלפי יחידות של חיקויים אלו נתפסו בניסיון כניסה לארה"ב.