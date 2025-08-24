כיכר השבת
סמל מיתולוגי

בגובה 5,610 מטר | הר הגעש דמאונד שבאיראן התפרץ - צפו

ההר הרדום שמצפון לטהראן תועד כשהוא פולט גזים לבנים, והצית עניין ציבורי במדינה | מומחים מדגישים: אין עדות לפעילות געשית מסוכנת (מעניין)

2תגובות
הר הגעש דמאונד שבאיראן התפרץ (צילום: רשתות ערביות)

בימים האחרונים הופצו סרטונים ברשתות החברתיות ב המראים עשן וגזים לבנים ומוזרים בוקעים מפסגת הר דמאוונד, ההר הגבוה ביותר באיראן, הממוקם מצפון לטהראן.

הר דמאוונד, המתנשא לגובה 5,610 מטרים ופסגתו מכוסה תמידית בשלג, הוא הר הגעש הגבוה ביותר באסיה והפסגה המרשימה ביותר באיראן. אף שהוא נחשב להר געש רדום, פעילויות סייסמיות מעידות כי ההר הגדול טרם נרדם לחלוטין. גיאולוגים שרואיינו על ידי כלי תקשורת הסבירו כי פליטת עשן זו היא טבעית ואינה מעידה על פעילות געשית ממשית.

מעבר למאפייניו הגיאולוגיים, דמאוונד הוא סמל עוצמתי ומרכזי במיתולוגיה ובפולקלור הפרסי. תבליטו אף מופיע על שטר 10,000 ריאל איראני.

שטר 10,000 ריאל איראני.

אך אולי יותר מכל, ההר משמש סמל להתנגדות לעריצות עבור האיראנים. על פי מיתוסים הקדומים מדברים על כליאת עריצים במעמקי ההר. באיראן מציינים שההתפרצות הגעשית המשמעותית האחרונה שלו הייתה, לפני כ-7,000 שנה.

על רקע התרחשות זו של פליטת העשן, רבים באיראן רואים בה מקור לתרחיש מיתולוגי במיוחד לאור התסיסה והמחאה המתמשכת באיראן נגד המשטר. התעוררותו של דמאוונד, נקשרת בעיני רבים למאבק המתמשך של העם האיראני נגד עריצות, ומקווים שאולי הסימן יתממש בפועל.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (72%)

לא (28%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
אתם לא מעלים את התגובה שלי גם בענין הפפולריות אתם לא נותנים להצביע על לא מענין דבר שהוא נגד החוק כנלעד. כל הכתבה מלאה בכפירה תמחקו מיד את הכתבה . אם לא נפנה לרבנים שיחרימו אותכם וינדו אתכם.
ציון
1
7000 שנה לא התפרץ?! כמה זמן העולם קיים מלירד שנה ועשר דקות? בעידן הקרח הוא התפרץ?
מה נסגר איתכם!?

אולי גם יעניין אותך:

עוד במעניין:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר