בגובה 5,610 מטר | הר הגעש דמאונד שבאיראן התפרץ - צפו

הר הגעש דמאונד שבאיראן התפרץ ( צילום: רשתות ערביות )

בימים האחרונים הופצו סרטונים ברשתות החברתיות באיראן המראים עשן וגזים לבנים ומוזרים בוקעים מפסגת הר דמאוונד, ההר הגבוה ביותר באיראן, הממוקם מצפון לטהראן.

הר דמאוונד, המתנשא לגובה 5,610 מטרים ופסגתו מכוסה תמידית בשלג, הוא הר הגעש הגבוה ביותר באסיה והפסגה המרשימה ביותר באיראן. אף שהוא נחשב להר געש רדום, פעילויות סייסמיות מעידות כי ההר הגדול טרם נרדם לחלוטין. גיאולוגים שרואיינו על ידי כלי תקשורת הסבירו כי פליטת עשן זו היא טבעית ואינה מעידה על פעילות געשית ממשית. מעבר למאפייניו הגיאולוגיים, דמאוונד הוא סמל עוצמתי ומרכזי במיתולוגיה ובפולקלור הפרסי. תבליטו אף מופיע על שטר 10,000 ריאל איראני.

שטר 10,000 ריאל איראני.

אך אולי יותר מכל, ההר משמש סמל להתנגדות לעריצות עבור האיראנים. על פי מיתוסים הקדומים מדברים על כליאת עריצים במעמקי ההר. באיראן מציינים שההתפרצות הגעשית המשמעותית האחרונה שלו הייתה, לפני כ-7,000 שנה.

על רקע התרחשות זו של פליטת העשן, רבים באיראן רואים בה מקור לתרחיש מיתולוגי במיוחד לאור התסיסה והמחאה המתמשכת באיראן נגד המשטר. התעוררותו של דמאוונד, נקשרת בעיני רבים למאבק המתמשך של העם האיראני נגד עריצות, ומקווים שאולי הסימן יתממש בפועל.