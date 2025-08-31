טייס קרב פולני, רב-סרן מצ'יי קרקוביאן, נהרג בהתרסקות מטוס F-16 במהלך חזרות לקראת מופע האוויר. המטוס, מדגם F-16, שהיה חלק מחיל האוויר הפולני, ניסה לבצע תמרון "לולאה" אך צלל והתרסק בעוצמה על המסלול בנמל התעופה ראדום, השוכן כ-100 ק"מ מדרום לוורשה.

רב סרן קרקוביאן זכור בצבא הפולני כ"אגדה" וכטייס קרב מנוסה עם למעלה מ-1,000 שעות טיסה על מטוסי F-16. הוא סיים את הכשרת הטייסים שלו באקדמיית חיל האוויר של ארצות הברית.

קרקוביאן היה מנהיג צוות ההדגמה הפולני, ואף זכה לאחרונה בפרס היוקרתי במופע האוויר המלכותי הבינלאומי בבריטניה בשנת 2025.

בנוסף, הוא שימש כמדריך בבסיס האוויר הטקטי ה-31 של חיל האוויר הפולני. הגורם הסביר ביותר לתאונה, על פי דיווחים מקומיים, הוא הזדקרות בגובה נמוך ואובדן עילוי לאחר ביצוע התמרון. נכון לעכשיו, עדיין לא ברור אם הטייס הצליח להיפלט מהמטוס ונהרג במהלך הנפילה, או שנהרג באופן מיידי בהתרסקות.

בעקבות האסון הטרגי, מופע האוויר שהיה אמור להתקיים בסוף השבוע, בוטל. סגן ראש הממשלה הפולני, ולדיסלב קוסיניאק-קמיש, הביע תנחומים עמוקים וציין כי מותו של הטייס הוא "אבדה גדולה לחיל האוויר ולכל הצבא הפולני". גם נשיא פולין, קרול נאברוצקי, מסר את תנחומיו למשפחת הטייס.

התרסקות המטוס עוררה דיון ציבורי בפולין בנוגע להמשך קיומם של מופעי אוויר. בתגובה לכך, הצבא הפולני פרסם הצהרה מפורטת בה הדגיש כי "מופעי אוויר אינם רק מופע ראווה". הצבא הסביר כי במופעים אלו משתתפים רק טייסים בעלי כישורים הגבוהים ביותר – מדריכים מנוסים המכשירים דורות של טייסים.

אלה הם "אנשי מקצוע נלהבים ומסורים, שעבורם הבטיחות תמיד הייתה בראש סדר העדיפויות". ההצהרה ציינה עוד כי המופעים הם "עדות למסירות, תשוקה ואחריות של טייסים, המבלים אלפי שעות באוויר, משכללים את כישוריהם ומקפידים על נהלי בטיחות". כל טיסת ראווה מתוכננת בקפידה, מאושרת ומפוקחת, וכל טייס מקבל "משקיף בטיחות" מהקרקע, העוקב אחר ביצועי האקרובטיקה, הסביבה והתנאים.

הצבא הדגיש כי מופעים כאלה מהווים "מרכיב חשוב באימון" לא רק לטייסים אלא גם לצוותי הקרקע המעורבים בהכנות ובאבטחה. זוהי הזדמנות לשפר נהלים, עבודת צוות ותיאום בתנאים דמויי מבצע. יתר על כן, מופעי אוויר הם דרך להציג את יכולות חיל האוויר הפולני ולהוות השראה לצעירים לבחור בקריירה בתעופה.

הוועדה לחקר תאונות תעופה של התעופה הממלכתית חוקרת את נסיבות התאונה, בשיתוף פעולה עם התביעה והמשטרה הצבאית. משרד ההגנה הלאומי החליט להשעות את כל מופעי האוויר וטיסות ה-F-16, למעט פעולות מבצעיות, עד לבירור מלא של נסיבות התאונה והסקת המסקנות הנדרשות על מנת "להגביל סיכונים דומים בעתיד".