מהפכה במרדפים

משטרת מישיגן עצרה רכב גנוב בכביש באמצעות טכנולוגיה חדשנית ה'גראפלר' – צפו

מה קורה כשטכנולוגיה חדשנית פוגשת מרדף משטרתי בלב הכביש המהיר? ה'גראפלר' כלי פורץ דרך משנה את כללי המשחק במאבק בפשיעה ובעצירת נהגים נמלטים (מעניין)

משטרת מישיגן ה'גראפלר (צילום: רשתות חברתיות)

באירוע שהתרחש ביום חמישי האחרון על כביש I-96 במישיגן, עשתה משטרת ליבוניה שימוש בטכנולוגיה חדישה בשם 'גראפלר' (Grappler) כדי לעצור רכב גנוב שניסה להימלט. התוצאה המרשימה: גוף אחורי שנתלש לחלוטין מהרכב הגנוב, ומעצרם של שלושה חשודים ללא פגע.

הכל החל כאשר שוטרי מדינת מישיגן (MSP) זיהו שברולט קרוז גנובה בדטרויט בסביבות השעה 7:25 בבוקר והחלו לעקוב אחריה. הנהג, גבר בן 27 מברייטון, נסע בכביש I-96 לכיוון מערב והמשיך לתוך העיר ליבוניה. השוטרים התקשרו למשטרת ליבוניה, שכאמור מצוידת בכלי החדשני. שוטרי ליבוניה הגיבו במהירות ופרסו את ה'גראפלר' על הכביש המהיר בסמוך ללבן (Levan).

מהו ה'גראפלר'? ה'גראפלר' הוא טכנולוגיה חדשה המנוצלת על ידי מחלקות משטרה במטרו דטרויט. הוא פועל על ידי לכידת הצמיגים האחוריים של כלי רכב באמצעות רשת, במטרה לעצור אותו בבטחה. המערכת החדשנית אפשרה למנוע את בריחת הרכב הגנוב שרדף אחר ידי שוטרי MSP.

תוצאות דרמטיות ללא נפגעים למרות שהרשת נלכדה סביב צמיגי הרכב, הנהג ניסה להמשיך בנסיעתו. ניסיון ההימלטות הזה גרם לתלישת הסרן האחורי מהשברולט קרוז, והותיר את הרכב משותק על הכביש המהיר. הנהג ושתי הנוסעות שהיו עמו ברכב נעצרו במקום. על פי דיווח של המשטרה המקומית איש לא נפגע במהלך האירוע הדרמטי הזה,.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

