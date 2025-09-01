באירוע שהתרחש ביום חמישי האחרון על כביש I-96 במישיגן, עשתה משטרת ליבוניה שימוש בטכנולוגיה חדישה בשם 'גראפלר' (Grappler) כדי לעצור רכב גנוב שניסה להימלט. התוצאה המרשימה: גוף אחורי שנתלש לחלוטין מהרכב הגנוב, ומעצרם של שלושה חשודים ללא פגע.

הכל החל כאשר שוטרי מדינת מישיגן (MSP) זיהו שברולט קרוז גנובה בדטרויט בסביבות השעה 7:25 בבוקר והחלו לעקוב אחריה. הנהג, גבר בן 27 מברייטון, נסע בכביש I-96 לכיוון מערב והמשיך לתוך העיר ליבוניה. השוטרים התקשרו למשטרת ליבוניה, שכאמור מצוידת בכלי החדשני. שוטרי ליבוניה הגיבו במהירות ופרסו את ה'גראפלר' על הכביש המהיר בסמוך ללבן (Levan).

מהו ה'גראפלר'? ה'גראפלר' הוא טכנולוגיה חדשה המנוצלת על ידי מחלקות משטרה במטרו דטרויט. הוא פועל על ידי לכידת הצמיגים האחוריים של כלי רכב באמצעות רשת, במטרה לעצור אותו בבטחה. המערכת החדשנית אפשרה למנוע את בריחת הרכב הגנוב שרדף אחר ידי שוטרי MSP.

תוצאות דרמטיות ללא נפגעים למרות שהרשת נלכדה סביב צמיגי הרכב, הנהג ניסה להמשיך בנסיעתו. ניסיון ההימלטות הזה גרם לתלישת הסרן האחורי מהשברולט קרוז, והותיר את הרכב משותק על הכביש המהיר. הנהג ושתי הנוסעות שהיו עמו ברכב נעצרו במקום. על פי דיווח של המשטרה המקומית איש לא נפגע במהלך האירוע הדרמטי הזה,.