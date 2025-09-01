סערת ההימורים שוברת שיאים בארצות הברית, כאשר פרס ההגרלה הפדרלית "פאוורבול" (משחק לוטו אמריקאי פופולרי) טיפס לסכום אסטרונומי של 1.1 מיליארד דולר. מדובר בפרס החמישי בגובהו בתולדות המשחק. ההתרגשות לקראת ההגרלה הקרובה בערב עצומה, במיוחד לאחר שבהגרלת שבת האחרונה לא נמצא אף זוכה מלא.

סכום הזכייה התנפח בהדרגה מאז ה-31 במאי, מכיוון שמאז לא הצליח אף משתתף לנחש את כל ששת המספרים הנכונים.

הסכום הבלתי נתפס מסעיר מיליוני מהמרים ברחבי ארה"ב. הזוכה המאושר, אם יהיה כזה, יוכל לבחור בין תשלומים שנתיים על פני 30 שנה לבין סכום חד-פעמי מיידי של כ-498.4 מיליון דולר, (לפני מסים).

הסיכוי לזכות בפרס הראשי הוא נמוך בהרבה מהסיכוי להיפגע מברק. אף על פי כן, התקווה לשבור את הסטטיסטיקה גורמת למיליוני אמריקנים לרכוש שוב ושוב כרטיסים בעלות של שני דולרים בלבד.

משחק הפאוורבול מתקיים ב-45 מדינות בארה"ב, במחוז קולומביה, בפורטו ריקו ובאיי הבתולה, וההגרלות נערכות שלוש פעמים בשבוע: בימי שני, רביעי ושבת בערב. בהגרלה האחרונה שיצאה בשבת עלו המספרים 3, 18, 22, 27 ו-33, והפאוורבול היה 17. גם הפעם לא היה זוכה, והפרס המשיך להתגלגל.

כעת עיני עולם ההימורים כולו נשואות להגרלה הקרובה, אז יתברר האם מישהו יצליח להכות את הסיכויים ולהפוך למיליונר או מיליארדר הבא של אמריקה.