אחרי יותר מ-120 שנה, גולגולתו של המלך טוארה, שליט שבט הסקאלאבה ממדגסקר, הושבה סוף סוף לארצם בטקס רשמי שהתקיים במשרד התרבות הצרפתי בפריז.

המהלך הדרמטי הוא שימוש ראשון בחוק צרפתי חדש שנועד לזרז את החזרת שרידי אדם מאוספים לאומיים, וסיום של תקופה אפילה של קולוניאליזם.

המלך טוארה נהרג ונערף ראשו באוגוסט 1897 על ידי כוחות צרפתים במהלך מלחמה קולוניאלית אכזרית שנועדה לבסס שליטה על ממלכת מנאבה במערב מדגסקר. ראשו נשלח לפריז ואוחסן בארכיון המוזיאון הלאומי לתולדות הטבע.

שרת התרבות הצרפתית, רשידה דאטי, הצהירה כי הגולגולת "נכנסה לאוספים הלאומיים בנסיבות שהפרו באופן ברור את כבוד האדם ובהקשר של אלימות קולוניאלית". עבור מדגסקר, שיבת השרידים היא רגע של ריפוי עמוק והכרה משמעותית. שרת התרבות של מדגסקר, וולמיראנטי דונה מארה, תיארה את ההיעדרות בת המאה כ"פצע פתוח בלב האי שלנו".

הגולגולת שהושבה הגיעה למדגסקר ב-1 בספטמבר ונתקבלה בטקסים חגיגיים על ידי בני הסקאלאבה שבאו בלבושם המסורתי. היא נישאו עטופות בדגל מדגסקר דרך הבירה של האי.

במוזיאון הלאומי לתולדות הטבע לבדו בצרפת מוערכים למעלה מ-20,000 שרידי אדם שהובאו מכל העולם "מסיבות מדעיות" כביכול. בצרפת מציינים כי זהו שלב חדש וחשוב בהתמודדות עם זוועות הקולוניאליזם, הן עבור צרפת והן עבור אומות כמו מדגסקר שחוו את אלימותו והשלכותיו.