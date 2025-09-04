צנעא נצבעה בירוק: חגיגות יום הולדת מוחמד בתימן בתיעוד מרהיב

העיר צנעא, בירת תימן, ציינה את יום הולדתו של הנביא מוחמד במצעד מכוניות, מופע זיקוקים מרהיב ושפע אורות ירוקים . המצעד יצא אמש (שלישי) מכיכר א-סבעין, וכלל מכוניות מקושטות באורות ירוקים שסיירו ברחובות העיר, כשציבור גדול של תושבים יצא לחזות במראות ולצלם את האירועים. בתיעוד מרתק של ערוץ אל-מסירה (Al Masirah) נצפו מופעי זיקוקים צבעוניים בשמי העיר, שהאירו את הרחובות הצרים.

קשה שלא להבחין בצבע הירוק ששלט בעיר, שגם מקושר למשמעויות שונות באסלאם. הירוק נחשב לצבע אהוב על מוחמד, מוזכר באגדות הקוראן כצבע בגדי תושבי גן העדן וככריותיהם, ואף נאמר שמוחמד ילבש לבוש ירוק ביום הדין. היסטורית, כיפת מסגד הנביא נצבעה אף היא בירוק, וצבע זה הפך עם השנים לסמל של השראה דתית.

אבל בתכלס, הירוק הפך לגוון מוביל גם בשימוש גובר של ארגוני טרור מוסלמיים, כמו חמאס, שמופיע בדגליהם ובסמלים שונים שמעניק לצבע גם קריאה לציפוף שורות וזריעת טרור.