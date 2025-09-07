אחרי שבועות ארוכים וציפייה דרוכה, במהלכם לא נמצא זוכה בפרס הגדול ב-41 הגרלות רצופות, הגיע סוף סוף הרגע המיוחל: שני אנשים ממיזורי ומטקסס חילקו ביניהם זכייה היסטורית בלוטו הפופולרי "פאוורבול".

הסכום, שהתנפח בהדרגה והסעיר מיליוני אמריקנים ברחבי ארצות הברית, עמד על 1.8 מיליארד דולר, ובכך הפך לפרס הלוטו השני בגודלו בתולדות ארה"ב.

זכייה זו שברה בצורה דרמטית את "בצורת" הזכיות ומנעה מהגרלה הבאה לשבור שיא לאומי חדש, שיא שנקבע בנובמבר 2022 ועמד על 2.04 מיליארד דולר.

ה"פאוורבול" הוא משחק לוטו אמריקאי נפוץ ופופולרי במיוחד, המוגרל שלוש פעמים בשבוע בימי שני, רביעי ושבת, ומוצע ב-45 מדינות, מחוז קולומביה, פורטו ריקו ואיי הבתולה של ארה"ב. הוא ממשיך למשוך אליו המוני משתתפים למרות הסיכויים הקלושים לזכות בפרס הגדול, 1 ל-292.2 מיליון. כרטיסי הגרלה נמכרים במחיר אחיד של 2 דולר בלבד.

תומך ישראל פגש את גרטה ופצח במוזיקה ישראלית רועשת | צפו דני שפיץ | 09:39

הזוכים המאושרים אמורים לקבל סכום של 1.8 מיליארד דולר בתשלומים שנתיים לאורך 29 שנים, אך כמעט תמיד בוחרים באפשרות קבלת סכום חד פעמי במזומן סכום של כ-826.4 מיליון דולר לפני מסים. נכון למועד הזכייה טרם שיתפו הזוכים בתוכנית שלהם לקבלת הפרס.