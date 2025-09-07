כיכר השבת
רוסיה מכריזה על מהפכה רפואית עולמית: החיסון הראשון בעולם לסרטן

חיסון רוסי הראה 100% יעילות ובטיחות בניסויים קליניים ומציע תקווה חדשה למיליוני חולי סרטן ברחבי העולם. החיסון כבר החל להגיע למרכזים אונקולוגיים נבחרים, וממתין לאישור סופי להפצה המונית (מעניין, בריאות)

חיסון (אילוסטרציה) (צילום: Photo by Olivier Fitoussi/Flash90)

הכריזה היום (ראשון) על פריצת דרך רפואית משמעותית עם פיתוחו של Enteromix, חיסון הסרטן הראשון בעולם מבוסס mRNA. החיסון הראה 100% יעילות ובטיחות בניסויים קליניים, ומעורר תקווה חדשה למיליוני חולי סרטן ברחבי העולם.

Enteromix, שפותח על בסיס אותה טכנולוגיית mRNA ששימשה בחיסוני הקורונה, נועד לאמן את המערכת החיסונית לזהות ולהשמיד תאים סרטניים באופן מדויק, מבלי לפגוע ברקמות בריאות. בניגוד לטיפולים כמו כימותרפיה או הקרנות, לא דווח על תופעות לוואי חמורות במהלך הניסויים.

החיסון, המוגדר כטיפול מהדור הבא, כבר נכנס לשימוש קליני מוקדם במרכזים אונקולוגיים נבחרים, וממתין כעת לאישור סופי ממשרד הבריאות הרוסי לצורך הפצה המונית. הוא מפותח על ידי המרכז הלאומי למחקר רדיולוגי רפואי בשיתוף עם מכון אנגלהרדט לביולוגיה מולקולרית (EIMB) וניתן באמצעות זריקה תוך-שרירית פשוטה.

מומחים מציינים כי מטופלים עם סוגי סרטן שונים כמו סרטן ריאות, מעי גס, לבלב, תסמונות סרטן תורשתיות (כמו BRCA1/2), גידולים עמידים לכימותרפיה, ואף אנשים עם דיכוי חיסוני, עשויים כולם להפיק תועלת מטיפול פורץ דרך זה. עם אישור סופי הצפוי בקרוב, Enteromix נחשב למשנה משחק פוטנציאלי בטיפול העולמי בסרטן.

