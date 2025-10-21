בזמן שבישראל עסוקים במלחמות וחטופים, באיסלנד הקפואה מתרגשים מדברים אחרים לגמרי. על ראש שמחתם של האיסלנדים מככבים לא פחות ולא יותר: היתושים.

שלושה יתושים מהמין Culiseta annulata (יתוש לבן-טבעות) נמצאו באיסלנד בשבוע שעבר. זו הפעם הראשונה שבה התגלו יתושים במדינה, שעד כה נחשבה נקייה מהם, כך דיווחו כלי התקשורת במדינה.

מי שגילה את היתושים היה ביורן היאלטסון, חובב טבע מקומי, שזיהה את החרקים המוזרים במלכודת שהציב: "ברגע שראיתי את הצורה שלהם, הבנתי שמשהו חריג קורה". לאחר ששלח את הדגימות למכון המדעי, הן זוהו רשמית – והיסטוריית האקלים של איסלנד השתנתה לעד.

בפוסט שפרסם בפייסבוק כתב היאלטסון כי "המצודה האחרונה נפלה", שכן עד כה איסלנד לא נחשבה לאחת מהמדינות שבהן אין יתושים. בריאיון לאתר mbl.is הוא הודה שאולי מדובר בהפרזה מסוימת, כיוון שעדיין לא ברור אם החרקים יתבססו באיסלנד ויצליחו לשרוד את החורף הקפוא.

לגבי מקורם, היאלסטון משער: "תמיד חושדים בגרונדארטנגי - זה במרחק של כשישה קילומטרים ממני, ולעיתים קרובות מגיעות לשם סחורות עם אוניות ומכולות, כך שייתכן שמשהו הגיע בדרך הזו". הוא הוסיף כי כנראה עוד יתושים הגיעו לאיסלנד: "אם שלושה מהם הגיעו ישר לגינה שלי, כנראה שיש עוד".

הגילוי, כך מעריכים מדענים, הוא תוצאה ישירה של ההתחממות הגלובלית ההופכת את האקלים הקר של האי למסביר פנים יותר ליתושים. איסלנד, שהייתה עד כה נקייה לחלוטין מיתושים לצד אנטארקטיקה, מתחממת בקצב מהיר פי ארבעה מהממוצע של חצי הכדור הצפוני.