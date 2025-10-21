טיסת סנט פטרסבורג-באקו של חברת Azerbaijan Airlines (אזרבייג'ן איירליינס) נאלצה לשוב ולנחות אמש (שני) בשדה התעופה פולקובו שבסנט פטרסבורג בעקבות תקלה טכנית שהתגלתה במערכת הנחיתה של המטוס במהלך הטיסה.

הנחיתה בוצעה בשלום, אך במהלך העצירה המטוס גלש מעבר לגבולות מסלול הנחיתה. למרות האירוע, לא דווח על נפגעים בקרב הנוסעים או אנשי הצוות. נוסעי המטוס הורדו מהמטוס והועברו לאולם הנוסעים, שם הוענקו להם שתייה וסיוע ראשוני מטעם צוותי הקרקע של נמל התעופה.

פרקליטות התחבורתית בצפון-מערב רוסיה הודיעה כי פתחה בחקירה בעקבות המקרה, לבחינת עמידת חברת התעופה והגורמים המעורבים בתקנות הבטיחות ובחוקי התעופה.

"למען בטיחות הטיסה המרבית, הקפטן החליט לחזור ולנחות בנמל התעופה פולקובו עקב בעיה טכנית הקשורה בכישור הנחיתה", מסרה חברת התעופה בהצהרה.

עוד נמסר כי "בספטמבר 2025, המטוס עבר בהצלחה 'בדיקת A' מתוכננת. כל הליכי התחזוקה בוצעו בהתאם לדרישות היצרן ולתקנים הפנימיים של חברת התעופה. הטייסים המנוסים שלנו עמדו במלואם הן בתקנות הבטיחות של AZAL והן בדרישות התעופה הבינלאומיות."