במהלך היומיים האחרונים נחשף כי נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, דרש מנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, כי אוקראינה תוותר על שליטה מלאה במחוז דונצק שבמזרח המדינה – אזור אסטרטגי שנמצא בלב הקרבות מאז תחילת הפלישה הרוסית בפברואר 2022.

המידע הגיע משני בכירים אמריקאים, שדיברו בעילום שם עם הוושינגטון פוסט. לפי הדיווחים, פוטין אף הציע לוותר על חלקים משני מחוזות נוספים – זפוריז'יה וחרסון – בתמורה לשליטה מלאה בדונצק. מדובר בהצעה פחות קיצונית מזו שהעלה באוגוסט האחרון, אך היא עדיין נתפסת כבלתי מתקבלת על הדעת עבור אוקראינה ובעלות בריתה באירופה.

טראמפ, מצדו, לא הביע תמיכה פומבית בדרישה הרוסית, אך גם לא דחה אותה באופן חד משמעי. לאחר פגישתו עם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי ביום שישי, כתב טראמפ ברשתות החברתיות: "הגיע הזמן לעצור את ההרג ולעשות עסקה. ששתיהן יכריזו על ניצחון, וההיסטוריה תכריע".

גישה זו, השואפת להקפיא את המצב הקיים ולמנוע הסלמה נוספת, מעוררת דאגה בקרב גורמים באירופה הרואים בכך כניעה לרוסיה.

זלנסקי הגיע לוושינגטון במטרה לקבל סיוע צבאי נוסף, כולל טילי טומהוק ארוכי טווח, אך יצא מהפגישה בידיים ריקות. טראמפ הביע הסתייגות מהעברת הטילים, בטענה שארצות הברית זקוקה להם בעצמה. אוקראינה הציעה בתמורה לספק לממשל האמריקני מל"טים מתקדמים, אך עדיין לא ברור אם ההצעה תתקבל.

הקרמלין אישר כי מתקיימות הכנות לפסגה נוספת בין טראמפ לפוטין, שתיערך בהונגריה בשבועות הקרובים, במטרה לקדם הסכם שלום. גורמים בבית הלבן טוענים כי עצם ההסכמה הרוסית לדון בהחזרת חלק מהשטחים מהווה התקדמות, אך דיפלומטים אירופאים מזהירים שמדובר ב"ניסיון למכור לאוקראינים את רגלם שלהם".

בסיכום, הדרישה הרוסית והתגובה המורכבת של טראמפ ממחישות את הדינמיקה הרגישה סביב סיום המלחמה באוקראינה. המגעים נמשכים, אך הספקות לגבי כוונות רוסיה והמחויבות האמריקאית לבעלות בריתה רק הולכים ומעמיקים.

לאחר הפגישה הארוכה מסרו טראמפ ופוטין הצהרות לתקשורת ולא ענו על שאלות.