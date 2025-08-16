טראמפ ופוטין בפגישתם ( צילום: הבית הלבן )

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פגש אתמול (ליל שבת) את מקבילו הרוסי ולדימיר פוטין לפגישה היסטורית שעסקה בנושא המלחמה באוקראינה.

במחווה אישית של הנשיא טראמפ לפוטין, מטוסי חיל האוויר של ארה"ב ליוו את המטוס הנשיאותי, אירוע שתועד מתוככי המטוס הנשיאותי הרוסי. הפסגה הדרמטית שהתקיימה בבסיס הצבאי האמריקני אלנמדורף-ריצ'רדסון ארכה לא פחות משלוש שעות, כשהשניים דנים ביניהם על דרכים לסיים את מלחמת הדמים באוקראינה שנמשכת מזה כמעט ארבע שנים. באופן תיאטרלי למדי, שני הנשיאים תיאמו את נחיתת המטוסים הנשיאותיים בו בעת, אולי בניסיון לשדר מסר של פסגה מדינית ולא כאירוח של הנשיא הרוסי על ידי מקבילו האמריקני.

מטוסי חיל האוויר האמריקני מלווים את פוטין ( צילום: הקרמלין )

שני הנשיאים ירדו ממטוסיהם במקביל, ניגשו אחד לעבר השני ולחצו ידיים בחמימות. למרות התקוות, לא הוכרזה הפסקת אש בתום הפסגה, אך הנשיא הרוסי העביר הצעה לנשיא האמריקני אותה מסר טראמפ בשיחת טלפון עם הנשיא האוקראיני לאחר מכן.

לפי הדיווחים, פוטין דורש מאוקראינה נסיגה מוחלטת ממחוז דונייצק, והוא אף הדגיש בפני הנשיא טראמפ כי מדובר בתנאי הכרחי לסיום המלחמה. עוד עלה מהפגישה שפוטין דורש סיום מלחמה מוחלט ולא הפסקת אש זמנית, עמדה שהנשיא האמריקני נטה לקבל.

לפי הדיווח בארה"ב, פוטין הסכים בתמורה למחוז דונייצק לנצור את האש בדרום אוקראינה במחוזות חרסון וז'פוריז'יה ואמר כי הוא גם פתוח לדיון על מחוזות אחרים.

לאחר הפגישה הארוכה מסרו טראמפ ופוטין הצהרות לתקשורת ולא ענו על שאלות.

טראמפ במסיבת העיתונאים ( צילום: הבית הלבן )

נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי יגיע לבית הלבן ביום שני הקרוב כדי לדון עם הנשיא האמריקני בתוצאות הפגישה עם פוטין, אליו יתלוו גם מנהיגים אירופאים, כך דווח ב'טיימס'.

לפי הערכות הפרשנים, אחד מהמנהיגים שיתלוו לנשיא האוקראיני יהיה ככל הנראה נשיא צרפת עמנואל מקרון שעומד בחזית האירופאית לטובת אוקראינה.

במסיבת העיתונאים, פנה פוטין לטראמפ ואמר לו: "אני שמח לראות שאתה חי ובריא", ככל הנראה בהקשר לשני ניסיונות ההתנקשות שהתרחשו נגד הנשיא טרם בחירתו.

בדבריו חזר פוטין על הטענה כי הוא מעוניין להביא לסיום המלחמה, וחזר על העמדה הרוסית לפיה יש לפתור את "שורשי הסכסוך".

טראמפ ופוטין מתיישבים לפגישה אישית ( צילום: הקרמלין )

פוטין קרא לאוקראינה ומדינות המערב שלא לחבל במאמצים לסיים את המלחמה. "אנחנו מצפים שקייב ובירות אירופה יראו זאת באופן קונסטרוקטיבי, לא יציבו אף מכשול ולא ינסו לשבש את ההתקדמות שהחלה באמצעות פרובוקציות ותככים מאחורי הקלעים".

הנשיא האמריקני מסר בתום הפגישה כי "הייתה לנו פגישה פרודוקטיבית ביותר, והושגה הסכמה על נקודות רבות. נותרו רק מעט מאוד נקודות. חלקן לא משמעותיות מאוד. אחת היא ככל הנראה הכי משמעותית. לא הגענו לשם", אמר הנשיא "אבל יש לנו סיכוי טוב מאוד להגיע לשם".

לפי דיווחים שהתקבלו מאוחר יותר, הנשיא טראמפ אמר מאחורי הקלעים כי הוא מתרשם שרוסיה לא מעוניינת לסיים את המלחמה.

הבוקר, הגיב הנשיא זלנסקי להתפתחויות: "שיחה ממושכת ומשמעותית עם הנשיא טראמפ, תחילה אחד על אחד, ולאחר מכן גם בנוכחות מנהיגים אירופיים. בסך הכל דיברנו יותר משעה וחצי, בערך שעה – עם הנשיא טראמפ.

אוקראינה שוב מאשרת שהיא מוכנה לעבוד בצורה היעילה ביותר למען השלום. הנשיא טראמפ עדכן אותי על פגישתו עם המנהיג הרוסי, על הנקודות המרכזיות בשיחה. חשוב שהכוח של אמריקה משפיע

אנו תומכים בהצעת הנשיא טראמפ לפגישה משולשת בין אוקראינה – אמריקה – רוסיה. אוקראינה מדגישה: נושאים מרכזיים יכולים להידון ברמת המנהיגים, והפורמט המשולש מתאים לכך.

כל הפרטים לגבי סיום הרציחות, סיום המלחמה, אני מתכוון לדון עם הנשיא טראמפ בוושינגטון ביום שני. מודה על ההזמנה.

חשוב שהאירופים יהיו מעורבים בכל השלבים למען הבטחת ביטחון אמינה יחד עם אמריקה. דנו באותות חיוביים מהצד האמריקאי לגבי השתתפות בהבטחת הביטחון של אוקראינה. ממשיכים לתאם את עמדותינו עם כל השותפים. תודה לכל העוזרים".