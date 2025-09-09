שלושה אחים סקוטים, אוון, ג'יימי ולכלן מקלין, רשמו היסטוריה כשהשלימו את חציית האוקיינוס השקט המהירה ביותר ללא תמיכה, במסע שיא שנמשך 139 ימים בים. הצוות הבלתי נלאה חתר 9,000 מיילים מפרו לאוסטרליה, ובכך הפכו גם לצוות הראשון שתועד שחצה בהצלחה מדרום אמריקה.

אחרי ארבעה וחצי חודשים של חתירה רצופה על סירתם מסיבי פחמן שבנו בעצמם, האחים מאדינבורו ירדו לחוף בשבת. הדבר הראשון שביקשו, שעות לפני ההגעה, היה "יש לכם פיצה ובירה? אני חוזר, יש לכם פיצה ובירה? עבור". למרות הרגליים הרועדות, אוון תיאר את החוויה כ"די מכריעה".

המסע רצוף האתגרים כלל התמודדות עם מחלת ים, מלאי מזון מתדלדל, וסופות טרופיות. באחד האירועים המפחידים ביותר, לכלן נסחף מהסיפון על ידי גל עצום בלילה, אך אוון הצליח להצילו. למרות הקשיים, האחים ציינו כי הקשר המשפחתי שלהם היה מכריע למשימה, והם הצליחו לשמור על חיוביות ואף למצוא רגעי שמחה.

אך מעבר לשבירת שיאי עולם, לאחים הייתה מטרה נעלה יותר: גיוס מיליון ליש"ט למימון פרויקטי מים נקיים במדגסקר. דרך ארגון ללא מטרות רווח שלהם, "קרן מקלין", הם שואפים לספק מים נקיים ליותר מ-40,000 אנשים באזור אמבוהימנארינה, שם רק 14% מהאוכלוסייה נהנית מנגישות למים ראויים לשתייה. זהו מסעם השני למען המטרה, לאחר שקבעו כבר שלושה שיאי עולם בחציית האוקיינוס האטלנטי בשנת 2020. עד כה גייסו האחים 850,859 ליש"ט מתוך היעד שלהם למיליון ליש"ט.