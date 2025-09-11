ניו יורק סיטי, כמו גם כל ארצות הברית, עוצרת השבוע כדי לזכור את פיגועי הטרור של ה-11 בספטמבר, אירוע ששינה את העיר והמדינה לנצח. בטקס השנתי שיתקיים ביום חמישי במרכז ההנצחה והמוזיאון של ה-11 בספטמבר בלואר מנהטן, יקראו שמות הקורבנות ויתקיימו רגעים של דומיה. זהו טקס אבל בו נשבעים תושבי ניו יורק והאומה כולה "לעולם לא לשכוח" את מה שאירע באותו יום.
ב-11 בספטמבר 2001, הטרוריסטים ביצעו סדרת מתקפות מתואמות על מרכז הסחר העולמי בניו יורק סיטי ועל הפנטגון בארלינגטון, וירג'יניה. תשעה עשר טרוריסטים מארגון הטרור הקיצוני אל-קאעידה חטפו ארבעה מטוסים. שניים מהמטוסים רוסקו בכוונה לתוך מגדלי התאומים של מרכז הסחר העולמי, ואחד נוסף התרסק על הפנטגון. המטוס חטוף רביעי, שהיה בדרכו לבניין הקפיטול בוושינגטון הבירה, התרסק בשדה ריק בפנסילבניה לאחר שנוסעים ואנשי צוות נלחמו בחוטפים.
הפיגועים התרחשו לפני 24 שנים, ביום שלישי, ה-11 בספטמבר 2001. באותו יום, ג'ורג' וו. בוש היה תשעה חודשים לתוך כהונתו הראשונה כנשיא, ורודי ג'וליאני היה בחודשיו האחרונים כראש עיריית ניו יורק. ההתקפות אירעו ביום הבחירות המקדימות בעיר, שעות ספורות לאחר פתיחת הקלפיות בשעה 6 בבוקר.
האירועים התגלגלו במהירות מצמררת:
• 8:46 בבוקר – טיסה 11 מתרסקת לתוך המגדל הצפוני בלואר מנהטן.
• 9:03 בבוקר – טיסה 175 מתרסקת לתוך המגדל הדרומי.
• 9:37 בבוקר – טיסה 77 מתרסקת לתוך הפנטגון בוושינגטון.
• 9:59 בבוקר – המגדל הדרומי קורס.
• 10:03 בבוקר – טיסה 93 מתרסקת בשדה ליד שנקסוויל, פנסילבניה, לאחר שהנוסעים ואנשי הצוות הסתערו על תא הטייס.
• 10:28 בבוקר – המגדל הצפוני קורס.
הפיגועים גבו את חייהם של 2,977 בני אדם מ-90 מדינות שונות. רובם – 2,753 – נהרגו בניו יורק, בעוד 184 נהרגו בפנטגון ו-40 נהרגו בטיסה 93. מרכז הסחר העולמי, עם מגדלי התאומים שהיו הבניינים הגבוהים בעיר, עמד כסמל לכוחה הכלכלי העולמי של אמריקה. בין 16,400 ל-18,000 אנשים שהו במתחם בזמן הפיגוע. אלו היו המתקפות הקטלניות ביותר אי פעם על אדמת ארה"ב, והן עברו במספר ההרוגים את למעלה מ-2,400 האמריקאים שנהרגו בהתקפה היפנית על פרל הארבור ב-1941.
בנוסף למגדלי התאומים, נהרסו עוד חמישה בניינים כתוצאה מהנזק במרכז הסחר העולמי. מאמצי הניקוי נמשכו חודשים, והקטע האחרון של הפלדה הוסר בטקס ב-30 במאי 2002.
