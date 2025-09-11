אסון התאומים ( צילום: רשתות חברתיות )

ניו יורק סיטי, כמו גם כל ארצות הברית, עוצרת השבוע כדי לזכור את פיגועי הטרור של ה-11 בספטמבר, אירוע ששינה את העיר והמדינה לנצח. בטקס השנתי שיתקיים ביום חמישי במרכז ההנצחה והמוזיאון של ה-11 בספטמבר בלואר מנהטן, יקראו שמות הקורבנות ויתקיימו רגעים של דומיה. זהו טקס אבל בו נשבעים תושבי ניו יורק והאומה כולה "לעולם לא לשכוח" את מה שאירע באותו יום.