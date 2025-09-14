בימים האחרונים, בעקבות מותו של צ’רלי קריק והשלכותיו על ישראל ועל יחסיה עם ארצות הברית, נפוצו ברשתות החברתיות שמועות לא מבוססות מצד גורמים אנטישמיים שלפיהן ראש הממשלה נתניהו הציע לצ'רלי קריק מימון במספר הזדמנויות.

על רקע זה, פרסם השבוע התסריטאי רועי עידן פוסט שבו תיאר כיצד, לדבריו, פועלת קטר בזירת ההשפעה הדיגיטלית. "הקטרים עובדים אחרת," כתב עידן. "הם לוקחים קומיקאי, פודקאסטר או משפיען בדרך כלל מישהו מאוד מצחיק אבל כזה שלא הולך לו, אולי הוציא תכנית בנטפליקס שנפלה חזק, ותוך כמה חודשים הופכים אותו ממישהו עם דעות מורכבות ואיזון יחסי למכונת הפצת תיאוריות קונספירציה אנטישמיות."

עידן ממשיך ומתאר את השיטה במונחים פיננסיים:

"הם קונים את המניה בזול. לוקחים את מי שנמצא למטה, ומזרימים המון כסף דרך האלגוריתמים קידום ממומן, חוות בוטים בפקיסטן ובאינדונזיה, ערוצי תקשורת מהדהדים. ככה השווי עולה. המשפיען פתאום גדל, מתחיל להרוויח המון כסף מהאנגייג’מנט (לייקים צפיות וכו') ומה־rev sharing, (שיתוף רווחים) ולפעמים אפילו לא מוציא חשבונית לקטר או מי מטעמה מבחינתו זה רק כסף מהפלטפורמות."

לטענתו, מדובר בשילוב בין מניפולציה מלאכותית לבין כוח משיכה אמיתי: "כמובן שגם יש פה ניפוח אורגני מה לעשות שיש לסחורה הזו עשרות ומאות מיליוני קליינטים גם בעולם המוסלמי וגם במערב."

עידן מסיים את הפוסט: "בתור מאזין די שקדן לפודקאסטים בעבר, ראיתי את זה קורה מול העיניים או יותר נכון מול האוזניים. מישהו שהיה מוכר רק לשוליים הולך פתאום לגדול, ותכירו אותו בחודשים הקרובים. וזה, לצערי, לא יהיה בנסיבות חיוביות עבור מדינת ישראל."