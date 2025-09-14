כיכר השבת
משחקים בתודעה

התסריטאי חושף: כך קטאר הופכת כוכבי רשת שוליים לידוענים אנטי-ישראליים

כך קטר לוקחת משפיענים שוליים ומזרימה להם משאבים, ובתוך חודשים הם הופכים לכוכבי רשת בעלי השפעה עולמית (מעניין)

משרדי ערוץ אל ג'זירה בדוחא, קטאר (צילום: שאטרסטוק)

בימים האחרונים, בעקבות מותו של צ’רלי קריק והשלכותיו על ישראל ועל יחסיה עם ארצות הברית, נפוצו ברשתות החברתיות שמועות לא מבוססות מצד גורמים אנטישמיים שלפיהן הציע לצ'רלי קריק מימון במספר הזדמנויות.

על רקע זה, פרסם השבוע התסריטאי רועי עידן פוסט שבו תיאר כיצד, לדבריו, פועלת קטר בזירת ההשפעה הדיגיטלית. "הקטרים עובדים אחרת," כתב עידן. "הם לוקחים קומיקאי, פודקאסטר או משפיען בדרך כלל מישהו מאוד מצחיק אבל כזה שלא הולך לו, אולי הוציא תכנית בנטפליקס שנפלה חזק, ותוך כמה חודשים הופכים אותו ממישהו עם דעות מורכבות ואיזון יחסי למכונת הפצת תיאוריות קונספירציה אנטישמיות."

עידן ממשיך ומתאר את השיטה במונחים פיננסיים:

"הם קונים את המניה בזול. לוקחים את מי שנמצא למטה, ומזרימים המון כסף דרך האלגוריתמים קידום ממומן, חוות בוטים בפקיסטן ובאינדונזיה, ערוצי תקשורת מהדהדים. ככה השווי עולה. המשפיען פתאום גדל, מתחיל להרוויח המון כסף מהאנגייג’מנט (לייקים צפיות וכו') ומה־rev sharing, (שיתוף רווחים) ולפעמים אפילו לא מוציא חשבונית לקטר או מי מטעמה מבחינתו זה רק כסף מהפלטפורמות."

לטענתו, מדובר בשילוב בין מניפולציה מלאכותית לבין כוח משיכה אמיתי: "כמובן שגם יש פה ניפוח אורגני מה לעשות שיש לסחורה הזו עשרות ומאות מיליוני קליינטים גם בעולם המוסלמי וגם במערב."

עידן מסיים את הפוסט: "בתור מאזין די שקדן לפודקאסטים בעבר, ראיתי את זה קורה מול העיניים או יותר נכון מול האוזניים. מישהו שהיה מוכר רק לשוליים הולך פתאום לגדול, ותכירו אותו בחודשים הקרובים. וזה, לצערי, לא יהיה בנסיבות חיוביות עבור מדינת ישראל."

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במעניין:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר