ובן כמה האזרח המבוגר ביותר?

בשיבה טובה: זו המדינה המובילה בעולם עם כ-100,000 תושבים בגילאי 100 ומעלה

יפן קבעה שיא חדש כאשר אוכלוסיית האזרחים בני 100 ומעלה זינקה למספר מדהים של 99,763 - עלייה של 4,644 לעומת השנה הקודמת | הגבר המבוגר ביותר הוא קיוטקה מיזונו בן ה-111, כך מסרו גורמים רשמיים, שפרסמו את הנתונים חסרי התקדים לקראת חגיגות 'יום הכבוד לזקנים' שנחוג ביפן מחר (

(צילום: שאטרסטוק)

אוכלוסיית יפן בגילאי מאה הגיעה לשיא, וגם השנה קבעה שיא חדש כאשר אוכלוסיית האזרחים בני 100 ומעלה זינקה למספר מדהים של 99,763 - עלייה של 4,644 לעומת השנה הקודמת, כך על פי משרד הבריאות, העבודה והרווחה של הממשל שפרסמו את הנתונים לקראת חגיגות 'יום הכבוד לזקנים' שנחוג ביפן מחר (שני).

זו השנה ה-55 ברציפות, שבו המדינה המזרח אסייתית מובילה בכמות אוכלוסיית האזרחים בני 100 ומעלה. כך על פי דיווח ב-BBC. על פי הדיווח, נשים מהוות 87,784 מכלל הנשאלים – או 88% – בהשוואה ל-11,979 גברים. 

האדם החי המבוגר ביותר במדינה היא שיגקו קגאווה, רופאה בגמלאות בת 114 ממחוז נארה, שניהלה את המרפאה המשפחתית כמיילדת וגינקולוגית עד שפרשה לגמלאות בגיל 86. הגבר המבוגר ביותר הוא קיוטקה מיזונו בן ה-111. 

נתוני האוכלוסייה ביפן מעסיקים רבות את הממשל. האוכלוסייה ביפן שהגיעה לשיאה בכ-126.6 מיליון בשנת 2009 – נמצאת בירידה מתמדת מאז, על פי נתונים שפרסם משרד הפנים והתקשורת בחודש שעבר. בשנה שעברה, יפן רשמה שני שיאים - שפל היסטורי בלידות ושיא של מקרי מוות.

רק 687,689 לידות נרשמו בשנת 2024, המספר הנמוך ביותר מאז שהממשלה החלה לעקוב לראשונה בשנת 1968. מצד שני, 1.6 מיליון בני אדם מתו, מה שהביא את האוכלוסייה הכוללת ל-120 מיליון, על פי הנתונים.

