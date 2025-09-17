כיכר השבת
מבצע שוד בטנסי: דובה ושני גוריה גנבו צידנית עמוסה באוכל | צפו

דובה ושני גוריה נצפו גונבים צידנית מלאה באוכל ממשפחת נופשים בטנסי, באזור שמוכר כמסוכן לדובים - האירוע שתועד הפך לוויראלי ברשתות החברתיות (מעניין)

הדובים פושטים על הציינדית (צילום: רשתות חברתיות)

אירוע, משעשע התרחש בימים האחרונים בחניון פסטורלי בטנסי, כאשר דובה ושני גוריה, מיומנים להפליא, ביצעו "שוד" מבריק וגנבו צידנית מלאה כל טוב ממשפחת נופשים.

הדובה ושני גוריה ניגשו בבטחה ובנחישות לטנדר של המשפחה. ללא היסוס, נטלו את הצידנית העמוסה במזון ונעלמו במהירות אל תוך עומק היער.

אף שהסרטון מעלה חיוך, מומחים ממהרים להזכיר כי דובים, במיוחד אלה שהתרגלו לאוכל אנושי, יכולים להיות מסוכנים מאוד. האזור בטנסי, כידוע, מוכר כבעל סיכון להופעת דובים, והתקרית מדגישה את חשיבות הזהירות.

כדי להגן על מטיילים באזורי טבע שבהם חיים בעלי חיים גדולים, ההמלצות הם להשתמש בתרסיס נגד דובים, לאחסן מזון במקומות סגורים ובטוחים, ולהימנע מהשארת חפצים מפתים ברכב. אמצעי זהירות אלו יכולים להפחית משמעותית את הסיכון ולהבטיח חוויה בטוחה יותר בחיק הטבע.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

